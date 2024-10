Oekraïners zorgen voor overlast: gemeente mocht ze niet uit opvang zetten

De gemeente Cranendonck moet een man en een vrouw uit Oekraïne en haar veertienjarige zoon eten en onderdak blijven bieden. De rechtbank in Den Bosch heeft dit donderdag bepaald. De twee waren naar de rechter gestapt, omdat ze uit een opvang in Soerendonk waren gezet. De gemeente had dit besloten, omdat het paar een bedreiging vormde voor anderen. Volgens de rechter is de gemeente hiermee te ver gegaan.

De rechtbank erkent dat de man van het stel, Dimitri, zijn partner Elena verschillende keren hard heeft geslagen in de opvang in Soerendonk. Daarna bedreigde hij een beveiliger met een mes. Dit gebeurde op 16 augustus van dit jaar. De andere bewoners en het personeel van die opvang waren zo geschrokken van het geweld, dat burgemeester Roland van Kessel besloot om het stel en haar zoon uit de opvang te zetten. En dat mag niet, oordeelt de rechtbank. Je kunt niet zomaar ontheemden, en dat zijn de drie Oekraïners, uit de opvang zetten. Gemeenten moeten hen voor een zorgplicht eten en onderdak geven. Ze mogen bij overlast wel bijvoorbeeld leefgeld inhouden of deelname aan activiteiten ontzeggen. Voor 4 november nieuwe plek

De rechtbank heeft de gemeente nu opgedragen om voor 4 november een opvangplek aan te wijzen voor het drietal. De gemeente mag er wel voor kiezen om de man een aparte locatie aan te bieden, om zo de vrouw en haar zoon te beschermen. Dimitri en Elena waren twee weken geleden samen naar de rechtbank gekomen. Beiden ontkenden dat er ook maar iets was voorgevallen in de opvang. Ze snapten dan niet waarom de andere bewoners en het personeel bang zijn. Ogenschijnlijk gaat dus alles goed met ze. Althans, met de relatie, want ze woonden toen noodgedwongen in een vakantiepark in Soerendonk. Dit park gaat 4 november op slot. Overigens zou ook Elena zich niet volgens de regels hebben gedragen, maar daar twijfelt de rechtbank aan. Toen ze verbleef op een opvanglocatie in het naburige Budel is ze wel enkele keren gewaarschuwd. Onder meer, omdat ze geluidsoverlast zou hebben veroorzaakt. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Opvang weert Oekraïens stel na mishandeling