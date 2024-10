Lange file op A2 na ongeluk, ook druk op andere snelwegen

Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Valkenswaard. Verkeer krijgt te maken met een uur extra reistijd. Ook op andere snelwegen in onze provincie is het donderdag druk. Zo leidden ongelukken op onder meer de A27, A58 en A67 tot flinke vertragingen.

"Het is een zeer drukke avondspits met meerdere impactvolle incidenten", meldt Rijkswaterstaat. Op de A2 werd na het ongeluk een rijstrook afgesloten. Ook op de A67 was het enorm druk. Iets voor vijf uur stond er ruim veertig minuten file bij Eersel, van de Belgische grens richting Eindhoven. Twee rijstroken waren, het verkeer moest over de vluchtstrook. Rond kwart voor zes was de weg weer vrij. De file neemt sindsdien weer af.

Verkeer op de A67 bij Eersel gaat over de vluchtstrook (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

Op diezelfde snelweg gebeurde eerder, rond vier uur, een ongeluk bij Liessel, van Venlo naar Eindhoven. Een busje met daarin drie mensen raakte van de weg en belandde op de zijkant in de berm van de A67. De drie inzittenden zijn in de ambulance onderzocht, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een rijbaan van de snelweg werd afgesloten na het ongeluk. Die was rond kwart voor vijf weer vrij.

Het busje belandde in de berm van de A67 (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).