Lichtshow op de Sint-Jan is zo populair dat er extra shows komen

Er komen extra lichtshows op de Sint-Jan in Den Bosch. De lichtshow 'De Bossche Beeldenstorm', die op de gevel van de monumentale kathedraal wordt getoond, blijkt enorm populair. Alle gratis toegangsplekken waren binnen de kortste keren vergeven.

Het lichtspektakel laat de 800-jarige geschiedenis van de Sint-Jan zien. Branden, oorlogen, ziektes en feesten: alles komt voorbij. De voorstellingen van twintig minuten zijn gratis te bezoeken. Bezoekers moesten een plekje reserveren.

Maar alle 35.000 toegangsplekken zijn al vol, meldt Dtv Nieuws. Daarom komen er extra vertoningen van de lichtshow. In totaal zijn er 1500 extra plekken beschikbaar.

LEES OOK: Dit wil je zien: uniek lichtspektakel brengt de Sint-Jan tot leven

De show is het werk van lichtkunstenaar Dirk van Poppel. Met het hele project is hij 500 tot 600 uur bezig geweest. “Ik hoop dat mensen echt verrast zijn", zei Van Poppel afgelopen week tegen Omroep Brabant. "De kerk doet dat op zichzelf al, maar met het verhaal dat we er nu aan toevoegen, wil ik dat mensen nog meer verwonderd raken."

'De Bossche Beeldenstorm' is iedere avond te zien tot en met zondag 27 oktober.

Zo ziet de show eruit: