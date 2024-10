Deze statige woonboerderij heeft een wel heel bijzondere dakconstructie

Deze imposante woonboerderij, middenin het dorpje Genderen, kent een rijke geschiedenis. Het pand stamt uit 1795 en is door de huidige bewoners grondig gerenoveerd en verbouwd. Zoveel mogelijk historische details zijn intact gelaten. Je waant je hier in een oude boerderij, maar wel met de nodige eigentijdse luxe, zoals een sfeervolle woonkamer van bijna tien meter hoog.

Branderhorst wilde dat de woonboerderij behouden bleef en zorgde ervoor dat het gebouw de status kreeg van een gemeentemonument en later een rijksmonument. Daarna kwam het in handen van de familie Dorrestijn.

De huidige eigenaren kochten het huis in 2012 van Huub Branderhorst, in de omgeving van Genderen een bekend en karakteristiek figuur. Deze man redde het pand van de ondergang, want eind jaren zestig wilde de gemeente het slopen om er bejaardenhuizen te kunnen bouwen.

Op deze plek aan de Meerhoek gebeurde nogal wat in de afgelopen honderden jaren. Een historische gebeurtenis in Genderen is de kerkscheiding in 1834. Dominee Hendrik Scholte stichtte in dat jaar een nieuwe kerk, dat leidde tot zelfstandig gereformeerde kerken naast de Nederlands Hervormde kerk. In het achterhuis van deze woonboerderij hield dominee Scholte destijds zijn preken.

Het pand is een zogeheten T-boerderij: een boerderij met een dwarsgeplaatst voorhuis en een dwarsdeel erachter. Van oudsher was dit een manier om wonen (in het voorhuis) en het boerenbedrijf (achterhuis) samen te brengen onder één dak. Een brandmuur zorgde voor een veilige scheiding tussen voorhuis en achterhuis.