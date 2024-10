Danse Macabre als decor in videoclip van metalband Epica

Metalband Epica heeft de clip van zijn nieuwe nummer 'The Ghost in Me' vergezeld van een passende videoclip. De band staat in de clip te headbangen in de Danse Macabre, de nieuwe attractie van de Efteling.

Dat is geen toeval, want het nummer is gebaseerd op de melodie van de Danse Macabre (het wereldberoemde stuk van de Frans componist Camille Saint-Saëns uit 1874). Het nummer is in samenwerking met de Efteling gemaakt. Epica geeft een leuke twist aan de symfonie met hoekige gitaarsolo’s die als een kudde olifanten door de attractie donderen.

