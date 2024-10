Kinderen mogen ouder in EBI niet knuffelen: ‘Menselijke maat ver weg’

Het is een onmogelijke keuze voor kinderen met een ouder in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught: naar school, zoals dat hoort, óf een bezoekje brengen aan papa of mama. Want dat laatste mag alleen op beperkte bezoektijden, doordeweeks en overdag. En dat moet veranderen, vindt advocaat Hakan Külcü. "Het is allebei belangrijk voor de ontwikkeling van een kind."

Külcü is de advocaat van Ali G., die veroordeeld is tot een celstraf van negentien jaar en tien maanden vanwege het afpersen van een fruitbedrijf in Hedel. Külcü zei donderdag, tijdens de rechtszaak van zijn cliënt, dat G. zijn kinderen van 6, 10 en 12 jaar amper kan zien.

"Een keer per week een uur contact, achter glas."

Kinderen van de grootste criminelen in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught hebben slechts een keer per week recht op een uur contact, achter glas. "Dit kan uiterlijk tussen kwart over drie en kwart over vier 's middags", legt Külcü uit. "Dan moet je een halfuur van tevoren daar aanwezig zijn. Dit betekent dat iedere keer dat de kinderen gaan, dit leidt tot schoolverzuim. Want de basisschool eindigt om halfdrie 's middags. Een van de kinderen zit inmiddels in de brugklas en die heeft vaak tot nog later les." Daarbij komt nog een ander probleem: slechts twee kinderen mogen per keer naar binnen. "Een moet dus altijd achterblijven."

"Deze drie kinderen hebben zelf helemaal niets, maar dan ook niets misdaan."

"Het 6-jarige kind heeft al twee jaar lang zijn vader niet één keer, één knuffel kunnen geven", vertelt de advocaat. "Dat is te risicovol volgens de EBI. Hij heeft zijn eigen vader tot nu toe alleen één keer de hand mogen schudden. De menselijke maat is ver weg bij de EBI op dit moment", vindt Külcü. "Voorheen mocht dit wel." Het EBI-regime in Nederland is geïnspireerd op dat van Italië, legt Külcü uit. "Daar geldt dit regime voor de maffia. Maar daar mogen de kinderen wel op schoot bij de vader of met hem knuffelen. Hier is het hardvochtig. We hebben brieven naar de EBI gestuurd dat dit beleid niet redelijk is en het verzoek gedaan of bezoek in de weekenden of avonduren mogelijk is voor kinderen. Nu moet er altijd gekozen worden tussen school en het zien van hun vader. Terwijl beide zaken cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Deze drie kinderen hebben zelf helemaal niets, maar dan ook niets misdaan. Zij zijn onschuldig." Volgens de Nederlandse staat hoort zo'n strikte bezoekregeling nu eenmaal bij een zwaar bewaakte gevangenis. "De buitencategorie gedetineerden zit hierin vast. Die zit daar niet zonder reden."

"Kinderen kiezen toch vaak voor het zien van hun ouder."

Külcü kreeg gemengde reacties op zijn betoog van donderdag in de rechtszaal. "Ik krijg veel bijval van mensen met kleine kinderen, die begrijpen hoe zoiets voelt", vertelt hij vrijdag. "Maar ook reacties van mensen die vinden dat deze situatie de schuld is van de vader en die zeggen: dan had hij wat hij heeft misdaan maar niet moeten doen." Grote vraag is of het überhaupt wel goed is voor kinderen om een spannende omgeving zoals een zwaarbeveiligde gevangenis te bezoeken. "Nee, de EBI is niet kindvriendelijk", knikt Külcü. "Daar naartoe gaan als kind leidt zeker tot mentale problemen, zoiets heeft impact. Maar als ze moeten kiezen tussen hun vader helemaal niet zien of door zo'n monsterlijk gebouw heen moeten gaan, kiezen ze toch voor het zien van hun ouder."