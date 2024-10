Laatste werkdagen voor burgemeester Helmond: 'Positief en emotioneel'

Twaalf jaar lang stond burgemeester Elly Blanksma aan het roer van Helmond. Nu draagt ze nog maar een paar dagen haar ambtsketen, want ze gaat met pensioen. “Het is een heel positief, maar ook emotioneel gevoel,” zegt ze. “De laatste maand is het heel erg echt geworden. Burgemeester zijn, is een way of life. Ik ben twintig jaar een publiek figuur geweest. Het doet iets met je als dat stopt, denk ik.”

Elly Blanksma (CDA) trad aan in een moeilijke tijd voor Helmond. De economie was niet best. “Er was sprake van krimp. Bouwprojecten lagen op hun gat, bijvoorbeeld in de wijken Suytkade en Brandevoort. Het was een economisch zware tijd, maar daar herken je helemaal niets meer van.” Blanksma moest ook ‘orde op zaken’ stellen in een woelig stadhuis. Haar voorganger Fons Jacobs moest onderduiken na bedreigingen aan zijn adres, op een coffeeshop in Helmond werden aanslagen gepleegd, een hoge ambtenaar werd betrapt op fraude en een wethouder kwam voor de rechter terecht door zijn declaratiegedrag.

"Ik ben nooit ergens voor weggelopen."

“Het waren geen fijne zaken”, blikt Blanksma terug. “Het was echt een moeilijke tijd. Ik wil geen oude koeien uit de sloot halen, er is voldoende over geschreven. Ik heb gedaan wat op mijn pad kwam en naar eer en geweten gehandeld. Zo gaan we als overheid niet om met publiek geld.” In de ogen van Blanksma is de stad Helmond deze kwesties allemaal te boven gekomen. Maar de zaken op het burgemeestersbureau helemaal afronden voordat je als burgemeester vertrekt, is een utopie. “Zo werkt het niet in een dynamische stad,” zegt ze. “Het is permanent in ontwikkeling. Maar ik ben nooit ergens voor weggelopen.”

"Mensen in sommige wijken zijn afgehaakt, ze vertrouwen de overheid niet meer."

Ook niet voor de heikele beslissing om alsnog een tweede coffeeshop toe laten, vindt ze. De burgemeester werd ervan beschuldigd de beslissing voor zich uit te schuiven. Nu gaat haar opvolger Sjoerd Potters ermee aan de slag. “Ik ben echt bereid om twee coffeeshops in de stad te hebben,” zegt Blanksma. Maar naar haar mening kijkt de landelijke overheid teveel weg. “Het gedoogbeleid is failliet. Je moet als lokale overheid een criminele achterdeur gedogen.” Blanksma zegt nog helemaal geen resultaten te hebben gezien van het landelijke wietexperiment, waar haar stad iets mee zou kunnen doen. Blanksma moet lang nadenken als haar gevraagd wordt naar de minder leuke kanten van Helmond. “Wel is er een vertrouwenskloof”, zegt ze. “Zoals je dat in heel Nederland ziet. Mensen vertrouwen de overheid niet meer. Helmond heeft elf wijken, je ziet dat er een aantal afhaakt.” Helmond heeft regelmatig een slechte opkomst bij de verkiezingen. “Ik heb talloze huiskamergesprekken gevoerd met mensen die in de schulden zaten of die een handicap hadden. Als je luistert, kun je als overheid meer naast de mensen gaan staan.”

"Ik heb altijd mezelf kunnen blijven."