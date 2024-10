SP-veteraan Van Gerven moet zijn partij na breuk weer op de rails zetten

SP-veteraan Henk van Gerven (69) staat voor een lastige taak. Hij is sinds vorige week donderdag voorzitter van de fractie van de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Oss. Of wat daarvan over is. Want in september gaven vijf van de acht SP'ers er de brui aan en begonnen hun eigen partij. Sociaal Sterk Oss. Opvallend is dat zij de schuld van die breuk voor een belangrijk deel bij diezelfde Henk van Gerven legden. Als invloedrijke partijbons zou hij op de achtergrond gezorgd hebben voor een giftige sfeer in de partij. Henk van Gerven, terug op het politieke toneel, is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Een veteraan mag je Henk van Gerven, van huis uit huisarts, gerust noemen. Hij zat veertien jaar voor de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. In 1996 was hij in Oss wethouder in het allereerste college van Nederland waar de SP aan deelnam. Met een onderbreking van twee jaar bleef hij dat tot 2006, toen hij naar de Tweede Kamer ging. Drie jaar geleden is hij daarmee gestopt. Hij is lid van het landelijk partijbestuur van de SP.

De raadsleden die nu gebroken hebben met de SP wijzen naar de invloedrijke van Gerven als verantwoordelijke voor de breuk in de fractie. De voormalige fractievoorzitter Jan Zoll verwijt Van Gerven dat hij actie wil voeren om het actievoeren. Volgens hem moesten het college en andere politieke partijen met wantrouwen worden benaderd., en was samenwerking uit den boze. Volgens Zoll is er in de SP een richtingenstrijd gaande en wil het landelijke bestuur daar niet over praten.

Henk van Gerven is het daar niet mee eens. Volgens hem staat de scheuring in Oss op zichzelf. Hij vindt dat de vijf raadsleden die nu hebben afgesplitst zich schuldig maken aan zetelroof. Hij zwaait met een verklaring die ieder SP-raadslid heeft ondertekend en waarin staat dat de plaatselijke ledenvergadering bepaalt hoe lang iemand raadslid blijft.

En zo wordt Henk van Gerven nu fractievoorzitter van een SP-fractie die alleen in het prille begin in 1974 ook zo klein was in Oss. Vanaf 1976 kwam Jan Marijnissen in de raad, die in de jaren '90 de partij ook groot zou maken in de Tweede Kamer. En bij gemeenteraadsverkiezingen werd de SP in Oss vaak de grootste. Daar is nu niet veel van over en de ervaren Henk van Gerven mag proberen er weer iets van te maken.

Anne Marije van den Bersselaar verloor drie jaar geleden haar zus, toen deze op straat werd vermoord door het ex-man. Elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord door een (ex-)partner of een familielid. Dat wordt femicide genoemd. D66 en VVD willen een laagdrempelig meldpunt om eerder in te grijpen in situaties die tot femicide kunnen leiden.

