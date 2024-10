Kwekers zien kerstbomen langzaam afsterven door vele regen: 'Dit doet pijn'

Rijen bruingekleurde, rotte kerstbomen en hier daar alleen een triest geraamte van een boom. Het is een treurige aanblik voor veel kwekers in onze provincie. Door de zware regenval van dit jaar hebben ze een hoop schade. "Iedereen heeft wel een een perceel waarvan een hoek verzopen is", vertelt kweker Gerard Krol uit Boekel.

Krol is zeker niet de enige die zijn bomen langzaam zag afsterven. "Dit doet pijn", verzucht een andere kerstbomenkweker uit de regio Loon op Zand. "Het was geen leuk teeljaar. Zeker tien procent van mijn bomen is gestorven. Dat zijn minimaal tienduizend bomen. Dit hebben wij in 25 jaar tijd nog nooit meegemaakt." Ook Peter Bartholomeus uit Veldhoven baalt enorm. "Ik doe dit al dertig jaar en het is nog nooit zo erg geweest", vertelt hij. "Het was dit jaar klap op klap: van extreme regen naar felle zon. Toen het opeens een paar dagen heet werd, zag ik de bomen geel worden en doodgaan." Willem de Louw van Kerstbomen Sint-Oedenrode is meer dan drieduizend kerstbomen kwijtgeraakt door de zware regenval. "In het begin konden we nog sleuven graven, maar op een gegeven moment liepen de sloten niet meer leeg. Toen stond het water in de sloten hoger dan de bomenvelden. En het werd maar niet droger."

"We hebben allemaal hetzelfde probleem."

Eind mei gingen de eerste bomen bij De Louw dood. "Het doet wel echt pijn om de bomen er zo bij te zien staan. Het duurt zeven tot negen jaar tot je een volle boom hebt, dus die jaren kunnen we niet meer inhalen." Gerard Krol uit Boekel verwacht dat de kerstbomen dit jaar wat duurder zullen worden. "Ik denk dat je aan een boom van twee meter zo'n 35 tot 40 euro kwijt bent", schat de kweker. Als voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers hoort hij veel verhalen over schade bij Brabantse kwekers. Zelf raakte hij ruim drieduizend bomen kwijt. "We hebben allemaal hetzelfde probleem. Iedereen heeft wel ergens een perceel waarvan een hoek verzopen is."

"De bomen zijn dit jaar echt prachtig."

Kwekers met een wat hoger gelegen stuk grond, hebben minder schade opgelopen. Dat is onder meer het geval in Wouwse Plantage, waar Gerwin Anthonissen heel blij is met zijn volle kerstbomen. "De bomen staan op hele zware zandgrond en wij liggen wat hoger", vertelt hij. "De bomen zijn dit jaar echt prachtig, heel mooi vol. Maar veel andere collega's hebben schade opgelopen." In Terheijden is kerstbomenkweker Hans van Haperen jaren geleden overgestapt op een andere manier van werken, waardoor hij dit jaar geen schade heeft. "Ik heb drogere en nattere percelen. Op de natte zet ik mais. Die luxe heb ik omdat ik veel percelen heb, want ik had hiervoor melkvee." Ondanks de flinke tegenslag, zijn alle kerstboomkwekers eensgezind: "Wij gaan over een paar weken gewoon open. Er zijn nog genoeg andere bomen."