Tini (82) en Rini (76) sturen al jaren naaimachines en fietsen naar Afrika

Al vijfentwintig jaar gaan er containers vol met naaimachines, rolstoelen, fietsen en nog meer goederen naar Tanzania. Verantwoordelijken zijn de de 82-jarige Tini en zijn zes jaar jongere broer Rini Somers uit Vorstenbosch. Op verzoek van hun 84-jarige broer Jan, die missionaris was in Tanzania, begonnen ze ooit met het opsturen van een paar oude naaimachines om de bewoners te helpen.

Jan kwam na een hersenbloeding terug naar Nederland en moest zijn werk in Afrika noodgedwongen neerleggen. Maar zijn broers zagen dat niet als een reden om zelf ook te stoppen. Ze werken nu met een nieuwe priester, die heel blij is met de hulp.

Broer op missie Hun oudere broer Jan was missionaris bij de 'Witte Paters' in Tanzania. Zij werden zo genoemd door de witte, Arabische klederdracht die ze droegen, samen met een rozenkrans rond de hals.

Inmiddels is de operatie flink uitgegroeid en blijft het al heel lang niet meer bij een handvol naaimachines. De broers zamelen fietsen, rolstoelen en andere nuttige goederen in en sturen die elk jaar in een container naar het Oost-Afrikaanse land.

Werk heeft impact

Tini is een keer mee naar het verre land gereisd om met eigen ogen te zien voor wie ze het harde werk verrichten. "Ik zag daar dat de mensen de spullen naar huis moeten sjouwen, kilometers ver weg", zegt hij, nog steeds onder de indruk.

Nog altijd heeft hun vrijwilligerswerk veel impact. "De vorige keer waren er wel honderd man bij de vrachtwagen om te lossen", vertelt Tini. De naaimachines gaan in Tanzania naar gehandicapten. Ze krijgen een cursus en daarna kunnen ze zelf de kost verdienen.

Ook de klok van het voormalige klooster in Vorstenbosch is naar het verre land gestuurd en is daar nog altijd te horen.

Verre reis

Als de container is volgeladen, gaat hij op een vrachtschip naar Tanzania. Dat duurt zo'n zes weken, waarna hij ook nog twee dagen op een vrachtwagen moet worden vervoerd. In de tussentijd werken Tini en Rini alweer aan de volgende container. "We gaan door zolang we nog kunnen", zeggen de mannen.

