Demonstratie bij bedrijf dat honden traint: 'Geef ons duidelijkheid'

Tijdens de demonstratie, vrijdag in Geffen bij een bedrijf dat honden traint, zijn in totaal twaalf mensen aangehouden. Dit zegt de politie. De betoging was bij Four Winds K9. De demonstranten die zijn opgepakt, begaven zich op privéterrein en weigerden een bevel van agenten op te volgen. Volgens Justice Now, de groep die achter de actie zit, zet Israël honden in die in Geffen worden opgeleid. Four Winds K9 kan nieuwe acties verwachten als het hierover geen duidelijkheid geeft.

De actie begon vrijdagmorgen rond acht uur, de toegang tot het bedrijf aan de Bergstraat werd toen geblokkerd. Tegen kwart voor vier 's middags was de rust weergekeerd. Volgens de politie is het protest vreedzaam verlopen en is er niets vernield. De arrestanten kunnen rekenen op een straf van justitie en worden daarna naar huis gestuurd.

Four Winds K9 leidt honden op om bijvoorbeeld explosieven op te sporen. De actiegroep claimt dat het bedrijf aanvalshonden levert aan Israël. "We weten dat er speciaal getrainde honden worden ingezet tegen Palestijnen. Er komen steeds meer getuigenissen en beelden naar buiten over getrainde honden die Palestijnse burgers en gijzelaars intimideren of aanvallen", vertelt de woordvoerder van Justice Now. "We hebben geen bewijzen dat het gaat om honden uit Geffen, maar het bedrijf wil hierover geen duidelijkheid geven. Als ze dat wel doet, dan weten we waar we aan toe zijn. Zolang dat dit niet het geval is, kunnen er nieuwe acties komen." De actiegroep heeft al vaker haar pijlen gericht op het bedrijf in Geffen.

De woordvoerder van Justice Now zegt dat ze zich niet in een politieke discussie wil mengen, al droeg een aantal deelnemers een Palestijnse sjaal. Als een ander land honden op deze manier inzet, dan zal Justice Now hiervoor ook aandacht vragen, beweert ze. "In dit geval is het Israël dat mensenrechten schendt. Je mag niet zomaar honden loslaten op onschuldige burgers Op beelden is te zien hoe een oudere vrouw en een jongen met het syndroom van Down worden doodgebeten."