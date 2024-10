Zes mensen opgepakt tijdens demonstratie bij bedrijf dat honden traint

Zes mensen zijn vrijdagmiddag opgepakt op het terrein van een bedrijf dat honden traint in Geffen. Actiegroep Justice Now blokkeerde de toegang van hondentrainingsbedrijf Four Winds K9 aan de Bergstraat in het dorp.

De politie is aanwezig bij de demonstratie. In een bericht op X laat de politie weten dat de demonstranten op privéterrein stonden en daarom zijn aangehouden. Bij het bedrijf in Geffen worden honden opgeleid om bijvoorbeeld explosieven op te sporen. De actiegroep claimt dat het bedrijf aanvalshonden levert aan Israël. De demonstratie begon vrijdagochtend, Justice Now plaatste er dit bericht over op X: