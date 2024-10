Opnieuw aandacht voor vermoorde Theo: 'Hoe kwam hij in het water terecht?'

In november is het zeventien jaar geleden dat Theo van Berlo (54) niet meer terugkwam na een avond stappen. Zijn lichaam werd zes weken later in het water gevonden. De nabestaanden, onder wie zijn dochter Nathalie, willen graag weten wat er met hem is gebeurd.

"We wisten van niks. Je gaat speculeren", vertelt Nathalie over die periode. Een vrachtwagenchauffeur zag zes weken later zijn lichaam liggen in de Zuid-Willemsvaart. Theo bleek slachtoffer geworden van een roofoverval. Zijn strottenhoofd was gebroken. Al is de officiële doodsoorzaak een combinatie van een hartspierontsteking, alcoholgebruik en de stressreactie als gevolg van de overval.

Nathalie was 29 toen haar vader op een zaterdagavond naar huis liep van een café aan de Helmondse Markt. Tevergeefs had de kroegeigenaar hem nog gewaarschuwd voor overvallen in die wijk. Theo kwam nooit meer thuis aan.

Voor Nathalie, haar oma en broer is het een zwaar oordeel. Daarbij komt ook dat ze nog steeds niet weten wat er met Theo is gebeurd in die zes weken. "We weten dat hij overvallen is. En mishandeld, want door het koude water zaten de blauwe plekken er nog. We denken verder dat hij hard bij zijn keel is gegrepen. Maar dat zijn vermoedens."

Nathalie doet dan ook een oproep aan het geweten van iedereen die bij de zaak betrokken is. Ze schakelde de Peter R. de Vries Foundation in om de zaak in de aandacht te brengen.