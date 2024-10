Nieuw record: nog nooit was het zo warm op 25 oktober

Brabant heeft er weer een nieuw record bij. Het is deze vrijdag de warmste 25 oktober ooit gemeten.

Normaal gesproken is het eind oktober zo'n 14 graden. Maar deze vrijdag is het net lente: geen regen of koude wind, maar een stralend zonnetje en warme lucht. Dat is ongewoon voor deze tijd van het jaar. Zó ongewoon zelfs, dat er lokaal een datumrecord is verbroken.

Bij de weerstations in zowel Woensdrecht als Eindhoven is vrijdag een temperatuur van twintig graden gemeten. Nooit eerder was het op 25 oktober zo warm. "De vorige records komen uit 1949 en 2013", weet de meteoroloog van Weerplaza.

Landelijk record

Ook landelijk is het warmterecord verbroken. Bij het weerstation in De Bilt was het 18,6 graden. Het vorige record, uit 1953, stond op 18,3 graden.

De lenteachtige weersomstandigheden zetten nog wel even door. Zaterdag wordt het opnieuw zo'n twintig graden in onze provincie. "Maar dan zullen we geen warmterecord verbreken", verzekert de weerman ons. "Het vorige record van 26 oktober ligt op 21 graden. De kans dat we daaroverheen gaan, is gelukkig niet zo groot."

Natuur in de war

De temperatuur lijkt natuurlijk goed nieuws voor wie niet van de kou houdt. Maar zulke ongewone temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de natuur in de war raakt. Zeker als het meerdere dagen achter elkaar zo warm is. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat bloemen en planten opnieuw gaan groeien, terwijl ze in deze periode moeten rusten. Ook dieren kunnen ervan in de war raken.

