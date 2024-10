112-nieuws: brand bestelbus slaat over naar bedrijf • fietsster geschept

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.36 Explosie verwoest ruiten huis Meerdere ruiten van een huis aan De Baken in Den Bosch gingen afgelopen nacht aan diggelen na een explosie. Die werd veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk dat naar het huis was gegooid. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts. Lees hier meer. De politie doet onderzoek bij het huis aan De Baken in Den Bosch (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). De politie doet onderzoek bij het huis in Den Bosch (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

02.59 Brand bestelbus slaat over naar bedrijf Een bestelbus ging gisteravond laat in vlammen op aan de Schouwrooij op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel. Het busje stond voor een bedrijfsgebouw en sloeg daar naartoe over. Dat liep rook- en waterschade op. De brandweer doofde het vuur en sloopte een deel van het dak om goed te kunnen blussen. Het vuur begon bij een bestelbus aan de Schouwrooij in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Het vuur sloeg over naar het bedrijfsgebouw aan de Schouwrooij in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision).