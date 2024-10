Explosief ontploft bij huis, meerdere ruiten aan diggelen

Meerdere ruiten van een huis aan De Baken in Den Bosch gingen vrijdagnacht aan diggelen na een explosie. Die werd veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk dat naar het huis was gegooid. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts.

De politie doet onderzoek en stelt sporen veilig. Agenten bekijken camerabeelden uit de buurt in de hoop dat de verdachte daarop te zien is. Ook het Team Explosieven Veiligheid kwam naar De Baken.

Diverse ruiten van het huis in Den Bosch sneuvelden bij de explosie (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Dakdekkersoorlog

In Den Bosch vinden de afgelopen tijd tientallen explosies plaats. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies.

De politie doet onderzoek bij het huis in Den Bosch (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Of de bewoners van het huis aan De Baken een link hebben met de dakdekkersbranche, is op dit moment niet naar buiten gebracht. Meer informatie volgt.

De schade aan het huis in Den Bosch is aanzienlijk (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).