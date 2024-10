112-nieuws: motorrijder gewond bij val • politie zoekt eigenaar hond

16.08

Een oudere man is vanmiddag in Elsendorp met zijn oldtimer motor van de weg geraakt en daarna tegen een hectometerpaaltje gereden en vervolgens tegen een auto gebotst. Daarop is hij gevallen. Dit gebeurde op de Ripseweg. Zijn motor was door een kapotte achterband gaan slingeren. De bestuurder raakte onder meer aan zijn schouder gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De auto liep lichte schade op. De bestuurder kon de weg zelf verder vervolgen. De ruim vijftig jaar oude motor is door een bergingsbedrijf opgehaald.