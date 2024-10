112-nieuws: politieonderzoek bij benzinepomp • wegwerkzaamheden A59 en A4

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

10.00 Wegwerkzaamheden op A4 en A59 Wie dit weekend de weg op gaat in onze provincie moet rekening houden met dichte snelwegen vanwege werkzaamheden. Zowel de A4 van knooppunt Markiezaat naar de Belgische grens als de A59 van knooppunt Hooipolder naar Waspik zijn dit weekend afgesloten. Lees hier meer.

07.58 Politieonderzoek bij benzinepomp De politie deed vanochtend vroeg samen met de brandweer onderzoek bij een benzinepomp aan de Tramsingel in Breda. Daar stond een auto geparkeerd met de deuren open en aan de voorkant schade. Degene die hierin zat, was 's nachts naar een ziekenhuis gebracht. Foto: Perry Roovers/SQ Vision Foto: Perry Roovers/SQ Vision Naast de auto stond een glas met daarin een vloeistof. Dit wordt nagekeken. Vanwege dit onderzoek werd heel de benzinepomp afgezet met linten. Vanwege het politieonderzoek werd heel de benzinepomp in Breda afgesloten met linten (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

07.00 Geluids- en vuurwerkoverlast Geldrop Agenten hebben afgelopen nacht een groep jeugd aangesproken bij het Toernooiveld in Geldrop. Buurtbewoners klagen de laatste weken geregeld over geluids- en vuurwerkoverlast daar vandaan. De agenten hebben de namen van de jongeren die daar afgelopen nacht waren genoteerd. "We blijven deze locatie regelmatig meenemen tijdens de surveillance."

06.39 Man mishandelt medewerker horecagelegenheid Wijkagenten in de binnenstad van Helmond hebben gisteravond een man aangehouden. Die had een medewerker van een horecagelegenheid mishandeld. De medewerker kon de agressieveling samen met omstanders overmeesteren. Foto: Instagram wijkagenten Helmond binnenstad

05.36 Explosie verwoest ruiten huis Meerdere ruiten van een huis aan De Baken in Den Bosch gingen afgelopen nacht aan diggelen na een explosie. Die werd veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk dat naar het huis was gegooid. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts. Lees hier meer. De politie doet onderzoek bij het huis in Den Bosch (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

02.59 Brand bestelbus slaat over naar bedrijf Een bestelbus ging gisteravond laat in vlammen op aan de Schouwrooij op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel. Het busje stond voor een bedrijfsgebouw en sloeg daar naartoe over. Dit gebouw liep rook- en waterschade op. De brandweer doofde het vuur en sloopte een deel van het dak om goed te kunnen blussen. Het vuur sloeg over naar het bedrijfsgebouw aan de Schouwrooij in Boxtel (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

01.43 Vernielingen bij voetbalvereniging Chaam Vier jongeren werden afgelopen nacht betrapt terwijl zij vernielingen aanrichtten bij een voetbalvereniging in Chaam. Wijkagenten konden twee jongeren aanspreken. Foto: Instagram wijkagenten Breda Oost

01.34 Ontploffing bij huis in Valkenswaard Bij een huis aan de Minister Aalbersestraat in Valkenswaard ontplofte rond kwart voor twaalf gisteravond vuurwerk. het zou gaan om een paar rotjes en spijkertjes. De schade zou meevallen, niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek.

00.23 Gewonden bij botsing in Eindhoven In de Karel de Grotelaan in Eindhoven ontstond gisteravond een ravage na een botsing waarbij twee auto's betrokken waren. Een van de betrokken automobilisten zou een rood verkeerslicht genegeerd hebben. Vervolgens botste deze op de andere auto. Die sloeg over de kop. Twee mensen raakten gewond. Lees hier meer. Op het moment van de crash waren veel mensen op straat (foto: SQ Vision).