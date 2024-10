Tiende competitiewinst van PSV op rij: ook PEC Zwolle is geen partij

PSV heeft net als vorig seizoen de eerste tien competitiewedstrijden gewonnen. Nu was het PEC Zwolle dat in Eindhoven aan de zegekar werd gebonden: 6-0. De ongenaakbare koploper van de Eredivisie kan zich nu in alle rust gaan voorbereiden op de topper van volgende week zaterdag in Amsterdam tegen Ajax.

Voor aanvang van het duel in het Philips Stadion was het eerder de vraag met hoeveel doelpunten verschil PSV zou winnen dan of de ploeg een zege zou boeken. PEC kwam er inderdaad niet aan te pas, het was vrijwel continu eenrichtingsverkeer. Het ongelijke treffen speelde zich vooral op Zwolse helft af, al lag het tempo van de thuisclub niet altijd even hoog.

PSV-trainer Peter Bosz liet zijn team beginnen zonder aanvoerder Luuk de Jong en Johan Bakayoko. Beide aanvallers zaten wel op de reservebank. Ricardo Pepi en Ivan Perisic waren hun vervangers en niet voor het eerst maakte vooral Pepi die uitverkiezing waar. Met een halve omhaal bracht hij de Eindhovenaren in de 9e minuut aan de leiding.

Hoofdrol voor Saibari

Dat gebeurde op aangeven van Ismael Saibari, de meest opvallende PSV’er in de eerste helft. De middenvelder nam PEC-keeper Jasper Schendelaar als eerste onder vuur en hij stond niet alleen aan de basis van de openingstreffer. Saibari had ook een groot aandeel in de 2-0. Noa Lang maakte die na een supersnelle tegenaanval. De buitenspeler maakte van de gelegenheid gebruik door een shirt aan te nemen, dat blijkbaar al klaar lag, waarop 9+1 staat. Het verwijst naar een regel in het liedje van Lang en rapper Ronnie Flex dat vrijdag werd gepresenteerd: ’Je bent een 9 plus 1 als m’n rugnummer’.

Dat was in de 41e minuut. Nog voor rust was er weer een belangrijke rol weggelegd voor Saibari. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied pakte hij de bal af van PEC-speler Younes Namli. De Zwolse aanvoerder reageerde zich met een smerige overtreding af op de PSV’er. Dat betekende rood voor de aanvaller, die even daarvoor nog keeper Walter Benítez op de proef had gesteld.

PSV leidde probleemloos, maar veel viel er in de eerste helft niet te genieten. PEC kon de lijstaanvoerder amper inspireren, tot irritatie van de immer op concentratie en scherpte hamerende Bosz.

Weer prijsschieten in Eindhoven

Na de pauze was het snel weer raak. Basisklant Ivan Perisic legde de bal op het hoofd van Malik Tillman: 3-0 dus. Nog geen 10 minuten later wist Pepi nogmaals te scoren, nadat Lang hem onzelfzuchtig had aangespeeld: 4-0. Ongeveer een kwartier later werd het door dezelfde Amerikaan zelfs 5-0, ditmaal scoorde hij met een listige kopbal, al gaat het als een eigen doelpunt van Schendelaar de boeken in. Het was hoe dan ook weer eens prijsschieten in Eindhoven.

De inmiddels ingevallen De Jong had de 6-0 voor zijn rekening kunnen nemen, maar tegen zijn gewoonte miste hij in de 81e minuut een strafschop. De penalty was toegekend na hands van PEC-verdediger Anselmo Garcia MacNulty. Toch bereikte de Bosz-equipe die stand: dankzij een treffer in de 89e minuut van een andere invaller, Johan Bakayoko.

De ruime winst op PEC was een evenaring van het eredivisierecord van meest opeenvolgende zeges van een club tegen een team. Net als ooit tegen Willem II heeft PSV nu achttien duels op rij de Zwolse ploeg verslagen. Ajax kan de borst nat maken.