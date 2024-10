Pijnlijke avond voor RKC Waalwijk in Bredase heksenketel

RKC Waalwijk speelde zaterdagavond eigenlijk de hele wedstrijd tegen twaalf man van NAC Breda. Onder aanvoering van het luidruchtige publiek won de thuisclub overtuigend met 4-1. Voor de Waalwijkers wordt de situatie op de ranglijst steeds pijnlijker. Volgende week wacht de degradatiekraker tegen nummer 17 Almere City FC, een cruciaal duel. NAC klom door de zege naar de niet voor mogelijk gehouden zevende plaats op de ranglijst.

De minuten voor het eerste fluitsignaal waren indrukwekkend vanwege sfeeracties van de NAC-supporters rondom de bevrijding, tachtig jaar geleden. De sfeer op de tribunes was geweldig en met een orkaan van geluid zocht de thuisploeg de aanval. Na twee minuten was het al bijna raak, maar de kopbal van Jan Van den Bergh werd gekeerd door RKC's keeper Yanick van Osch. Na twaalf minuten was opnieuw de doelman de baas na een enorme kans van onder anderen Boy Kemper.

Doelpunten Leemans

Een minuut later was het wel raak en hoe. Clint Leemans schoot een vrije trap prachtig richting de bovenhoek en vierde het feest met de supporters. Na een half uur was er het eerste echte gevaar van de gasten. Vleugelaanvaller Silvester van der Water probeerde het van afstand en schoot snoeihard op de lat. NAC bleef vol gas geven en na 37 minuten volgde de verdubbeling van de stand. Leemans reageerde alert op een inworp en schoof de 2-0 binnen.

In de slotfase van de eerste helft waren de gasten gevaarlijk. Op slag van rust volgde de beloning, al had RKC hier een eigen doelpunt van Fredrik Oldrup Jensen voor nodig: 2-1.

Drie wissels

RKC-trainer Henk Fraser was niet tevreden over de eerste helft en wisselde drie keer. Mohamed Ihattaren, Faissal Al Mazyani en Oskar Zawada kwamen in het veld. Zij moesten voor nieuwe energie gaan zorgen. Aanvallend waren de gasten echter niet bij machte om voor gevaar te zorgen. De Bredase storm was wel wat gaan liggen, maar de thuisploeg had de controle. De 3-1 was wel wat gelukkig, toen scheidsrechter Joey Kooij naar de penaltystip wees vanwege een handsbal. Leo Sauer maakte vanaf elf meter geen fout.