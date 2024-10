Fraser kritisch op zijn ploeg en op de VAR: 'Wat voor nut heeft het?'

Als RKC Waalwijk uitzicht wil blijven houden op handhaving in de Eredivisie, dan is volgende week zondag tegen Almere City FC een zeer belangrijke wedstrijd. Het gat met de nummer zeventien is vijf punten en dus ligt de druk er vol op in Waalwijk. Na de 4-1 nederlaag zaterdagavond tegen NAC Breda is trainer Henk Fraser kritisch op zijn ploeg. "Als je ziet hoe we de goals incasseren, dat mag ons nooit gebeuren."

De vier tegengoals vielen allemaal uit dode spelmomenten. "De pijn van verliezen ken ik al, we hebben teveel verloren. Maar de frustratie zit in het feit dat veel jongens hun niveau niet halen en hoe we de goals weggeven. De 2-0 komt uit een ingooi en is typerend voor hoe we qua focus in de wedstrijd zaten."

"Bizar hoe afwachtend we stonden te voetballen."

In de rust vielen er harde woorden in de kleedkamer. "Het is de eerste keer dat ik na de eerste helft tekeer ben gegaan. Misschien had dat wel eerder gemoeten, maar daar moet je zorgvuldig in zijn. Wat levert het soms op? De drie wissels waren niet bedoeld als statement, het ging om een tactische keuze die moest zorgen voor meer energie en voetbal in de ploeg. Ik vond het bizar hoe afwachtend we stonden te voetballen. Zo weinig bravoure en lef zag ik niet aankomen, zeker niet na ons spel de laatste wedstrijden. Daar gaan we zeker nog over praten."

"We hebben geen schopploeg."

Fraser zag ook voor de vijfde keer een speler van zijn ploeg met rood van het veld worden gestuurd. Invaller Faissal Al Mazyani kwam te hard in en moest vertrekken van scheidsrechter Joey Kooij. "Dit is een andere rode kaart dan die van Michiel Kramer en Oskar Zawada. Het was een technische fout, hij wilde zich corrigeren. Een terechte rode kaart, maar meer ongelukkig dan dom. Het zit op dat gebied wat tegen, we hebben geen schopploeg vind ik." LEES OOK: Pijnlijke avond voor RKC Waalwijk in Bredase heksenketel. Over een incident in de eerste helft verbaasde hij zich wel. "Na 29 minuten moet hun verdediger Jan Van den Bergh rood krijgen na een overtreding die vele malen erger was. Als je de beelden terugkijkt, dan weet ik niet meer wat wel en niet rood is. Ik neem het de scheidsrechter niet kwalijk, hij moet snel handelen. Maar de VAR wel. Wat voor nut heeft de VAR dan? Overigens heb ik er tijdens de wedstrijd niet over gezeurd hoor omdat het niets aan ons spel veranderde, we brachten veel te weinig."

"We willen aan ons zelfvertrouwen werken."