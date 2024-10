Pickleball is de nieuwste balsport, maar heeft niets te maken met augurken

Het is een combinatie van tennis, tafeltennis en badminton. Pickleball is een nieuwe sport die is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het door miljoenen mensen wordt gespeeld. Hier wint het nu langzaam aan populariteit. Een reden voor tennisvereniging Dommelen in Valkenswaard om de sport alvast te omarmen.

Met het zweet nog op zijn shirt staat Ton van der Laak na een potje pickleball even aan de kant. "Het was zwaar afzien, maar dat ligt meer aan mijn conditie dan aan het spel", lacht de 67-jarige sportieveling die voor het eerst kennismaakt met het balspel.

"Pickleball is veel toegankelijker dan tennis."

Het spel is toegankelijk; eigenlijk iedereen kan het spelen, zonder al te veel ervaring met de sport. Anders dan een tennisbal is de lichte plastic bal een stuk langzamer, wat het spelletje overzichtelijk houdt. Voor Ton is pickleball nu al een blijvertje: "Ik heb eerder tennis en padel gespeeld, maar dat werd te zwaar, dit past beter bij mij. Ad van Gijzel van tennisvereniging Dommelen is de man die pickleball naar Valkenswaard bracht. "We hadden eerst padel in gedachten, maar dat was niet haalbaar vanwege het ontbreken van een geluidswal", legt hij uit. Tijdens een vakantie op Bonaire kwam hij pickleball tegen. "Dat is grappig, dacht ik toen. Met een week of vijf, zes, is het al te leren", merkte hij. "Terwijl je voor tennis al gauw zo'n twee jaar nodig hebt om het onder de knie te krijgen."

Pickleball in Valkenswaard (foto: René van Hoof).

"We hebben een lid van 89 jaar."

Het spel heeft regels die anders zijn dan bij tennis, tafeltennis of badminton. Het gebied bij het net, de kitchen, speelt een belangrijke rol: daar mag je alleen in komen als je de bal daar ook laat stuiteren en vanaf de kitchen mag niet gesmasht worden. Het maakt dat bij het spelletje dus ook wat denkwerk komt kijken. Maar fysiek is het volgens Van Gijzel goed vol te houden: "We hebben zelfs een lid van 89 jaar die nog pickleball speelt." Voor de kosten hoef je het ook niet te laten, want voor ongeveer vijftig euro heb je het benodigde materiaal.

"Het is een verslaving."

Volgens Sylvia Mollen van de tennisclub is pickleball een ware verslaving: "De meeste mensen die je over de sport vertelt, vragen wat het is. Maar als ze het eenmaal hebben gezien, vinden ze het bijna altijd meteen leuk." Tot nu toe wordt pickleball vooral recreatief gespeeld, maar Sylvia hoopt dat het uiteindelijk een competitiesport wordt. Benieuwd naar deze sport? In deze video wordt uitgelegd hoe het wordt gespeeld: