Geen WK Padel voor Youp (20) door knullig ongeluk: 'Heel erg zuur'

Het had een toernooi moeten worden om nooit meer te vergeten. Youp de Kroon (20) zou maandag met de Nederlandse selectie in actie komen tijdens het WK Padel in Qatar. Een dag voor vertrek naar de oliestaat raakte de Bredanaar echter geblesseerd aan zijn middelvinger. “Heel erg zuur, hier heb ik zo hard voor getraind.”

In het radioprogramma De Zuidtribune van Omroep Brabant vertelt een balende Youp over zijn blessure. “Hoe het mis is gegaan, is zo apart. Met mijn partner Julian Prins stond een afsluitende fysieke training op het programma. Ongeveer een uurtje, niet te gek. We moesten een grote bal hard op de grond gooien en bij mijn allerlaatste worp wilde ik me een beetje uitsloven. Ik kwam met mijn middelvinger keihard op de grond, hij knakte helemaal dubbel.”

In eerste instantie dacht Julian aan een grapje. “We grappen wel vaker, maar dit was serieus. Ik voelde meteen dat het mis was. Dezelfde avond ben ik nog in Breda naar het ziekenhuis gegaan voor foto’s. De dokter gaf aan dat als ik echt wilde ik met pijnstillers in actie kon komen op het WK. De kans is dan wel groot dat ik de blessure vererger. In overleg met mijn fysio, sportarts, coach en met Julian heb ik besloten om thuis te blijven. Na het WK staan mooie toernooien op het programma, dan is het belangrijk om daar fit voor te zijn.”

De blessure komt net op het moment dat Youp en Julian het uitstekend doen als padelduo. “We hebben ons eerste internationale toernooi gewonnen en zaten er goed in. In mijn hoofd zat ik al bij het WK, dit is een enorme domper voor ons. Gelukkig gaat een ploeggenoot van onze club uit Ulvenhout (Yannick Verwater) nu met Julian mee.”