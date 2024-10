Bijzondere bloemlegging voor Poolse bevrijders: 'Mijn vader zou trots zijn'

Saluutschoten werden gelost terwijl de trompetten het publiek meenamen in een reis door de geschiedenis. Ter ere van de tachtigste herdenking van de bevrijding van Breda kwamen veteranen, stadsbestuurders en mensen zondag uit alle lagen van de bevolking bij elkaar op het Pools militair ereveld om deze helden te herdenken. Burgemeester Paul Depla sprak met de 101 jaar oude veteraan van de Poolse pantserdivisie: “De manier waarop Breda Polen in het hart heeft gesloten is echt uniek. Hij zei zelfs dat hij eigenlijk hier wil blijven.”

Het is niet gebruikelijk tijdens een bloemenlegging, maar tijdens de herdenking werd er luid geapplaudisseerd voor de iets meer dan een eeuw oude Poolse veteraan die destijds meevocht. Burgemeester Paul Depla sprak na afloop nog met de man, die hem vertelde hoe bijzonder mooi hij de ontvangst vond: “Hij zei nog dat hij niet terug wilde, hij wil in Breda blijven. Ik vind het heel erg indrukwekkend hoe de herdenking gedragen wordt door de Bredase gemeenschap. Die jongens hebben alles gegeven, in de bloei van hun leven. En dat voor ons. Daar mogen we ze heel dankbaar voor zijn.” Radek, de zoon van een van de bevrijders, is helemaal vanuit Polen afgereisd om het eerbetoon mee te maken. Tijdens de bloemlegging heeft hij een foto van zijn vader bij zich. Wat hem betreft, was het de reis meer dan waard: “Ik wist dat al deze vieringen fantastisch mooi zouden zijn, maar dit overtreft mijn verwachtingen”, vertelt hij. “Het is prachtig om te zien hoeveel mensen er komen, zelfs jongeren en kinderen zijn erbij. Als mijn vader hier zou zijn, was hij ook trots geweest.”

De bloemlegging op het Pools militair ereveld in Breda (Foto: Floortje Steigenga).

Maar het is niet enkel Breda dat Polen eert, de liefde blijkt wederzijds. Leon Deckers van de Breda Loco’s, de supportersvereniging voor fanatieke fans van NAC Breda, ontving zaterdag samen met drie vrienden een onderscheiding van de Poolse minister voor oorlogsveteranen. Die draagt hij met trots op zijn borst tijdens de bloemlegging op het ereveld. Leon kreeg de onderscheiding, omdat hij samen met zijn vereniging een enorm spandoek in het Rat Verlegh Stadion voerde om de Poolse bevrijders te bedanken.

Leon draagt zijn onderscheiding met trots (Foto: Floortje Steigenga).

“Het was echt een fantastische ervaring”, vertelt Leon terwijl hij terugblikt op de wedstrijd van NAC tegen RKC Waalwijk. “Het stadion van NAC is de huiskamer van Breda en dus een perfect platform om ons mega-spandoek te tonen.” Vijf jaar geleden maakte hij ook al een spandoek. “Daar is de band tussen NAC en Polen begonnen”, vertelt hij. Hij is generaal Maczek, die leider was van de brigade, en zijn soldaten enorm dankbaar. “Maczek koos er bewust voor om infanterie in te zetten in plaats van de stad te bombarderen. Daardoor waren er grote verliezen onder de Poolse soldaten. Ze stierven niet eens voor hun eigen land, ze deden dat voor onze stad.”

Sfeeractie voorafgaand aan wedstrijd NAC Breda - RKC Waalwijk (foto: Eye4images).