Tweetal vlucht na veroorzaken ongeluk op N65: verdachte opgepakt

De politie heeft maandagochtend een verdachte opgepakt die betrokken zou zijn bij een ongeluk op de N65 bij Helvoirt. Rond zeven uur schoot een auto vanuit de bosjes plotseling de weg op tussen Tilburg en Den Bosch en botste op een andere auto. De bestuurder en een inzittende sloegen meteen op de vlucht. Met een politiehelikopter werd gezocht naar de verdachten.

De groene auto reed met zeer hoge snelheid vanaf Landgoed Haarendael door de poort naar de N65. Deze inrit staat haaks op de N65. De bestuurder reed door de heg, ramde een lantaarnpaal en reed een verkeersbord uit de grond.

Op de N65 botste deze bestuurder met zijn groene auto op een rode auto. Een vrachtwagenchauffeur die kwam aanrijden, zag dit gebeuren en week uit. De vrachtwagen kwam in de berm terecht.

"De auto kwam plotseling vanuit rechts de N65 oprijden, door de bosjes heen", vertelt een ooggetuige. Toen al het verkeer was gestopt, liep de getuige naar een van de auto's. "Ik had de ambulance aan de lijn en ben naar een van de slachtoffers gelopen. Die was gelukkig nog aanspreekbaar." De bestuurster van de rode auto is naar een ziekenhuis gebracht.

Op de vlucht

De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte, nam na het ongeluk direct de benen, samen met een andere man die ook in de groene auto zat. Ze zouden volgens ooggetuigen een tas uit hun auto hebben meegenomen.

De politiehelikopter werd ingezet om te zoeken naar de twee. In een Burgernet-melding werd gevraagd uit te kijken naar twee mannen met een beige tas.

Iets na negen uur heeft de politie een verdachte opgepakt. Hij wordt maandag gehoord. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.

Landgoed Haarendael

De auto reed de N65 op vanaf Landgoed Haarendael. Daar wonen zo'n tweehonderd arbeidsmigranten. Volgens de beheerder kwam het gevluchte tweetal van zijn landgoed. Ze zouden er tijdelijk verblijven en door onbekende oorzaak de weg zijn opgeschoten. Volgens de beheerder sloeg het tweetal op de vlucht omdat ze waren geschrokken.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en waarom het tweetal wegrende na het ongeluk.

Lange file

De weg was na het ongeluk ruim twee uur dicht. Dit leidde tot een file van meer dan een uur. Rond half tien was de weg weer vrij.