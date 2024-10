Vechtpartij bij Halloweenfeest: moeder en dochter (13) slaan om zich heen

De moeder (43) en dochter (13) die zaterdagavond zijn opgepakt tijdens een Halloweenfeest in Waalwijk, hebben daar mensen uitgescholden, geschopt en geslagen. Dat meldt de politie. De vrouw verzette zich hevig tijdens haar aanhouding en heeft daarbij een politieagent mishandeld. Het tweetal zit maandagochtend nog vast.

Het ging zaterdagavond mis tijdens een Halloween trick-or-treat-tocht op Landgoed Driessen in Waalwijk. Aan de tocht deden 350 kinderen mee.

De politie kreeg rond half negen 's avonds een melding dat iemand ruzie aan het zoeken was met kinderen en volwassenen. Toen agenten bij het Halloweenfeest aankwamen, waren meerdere mensen met elkaar aan het vechten.

Meisje slaat en schopt mensen

Een van die mensen was een agressieve vrouw die anderen stond uit te schelden. Toen de politie haar in de boeien wilde slaan, probeerde ze zich nog te verzetten. Ze duwde en sloeg een politieagent, die raakte daarbij lichtgewond.

Ook het 13-jarige meisje, de dochter van de aangehouden vrouw, was volgens de politie agressief. Ze heeft mensen uitgescholden, geslagen en geschopt. Ook zij is aangehouden.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder wordt onderzocht wat er precies is gebeurd die avond. Meerdere getuigen, waaronder de mishandelde politieagent, hebben aangifte gedaan.

Organisatie treft geen blaam

Veel van de kinderen die meededen aan de Halloweentocht, hebben de vechtpartij zien gebeuren. Zij zijn diezelfde avond door hun ouders opgevangen. "De organisatie van de mooie Halloweentocht treft totaal geen blaam", benadrukt de wijkagent. "Daar lag het zeker niet aan."