Flinke brand op dak Jumbo-supermarkt, winkel ontruimd

De Jumbo-supermarkt aan de Pieter Christiaanstraat in Sint-Oedenrode is maandag rond het middaguur ontruimd vanwege brand. Die zou ontstaan zijn tijdens werkzaamheden. De brand werd rond kwart over twaalf maandagmiddag ontdekt.

Volgens de brandweer heeft het flink gebrand op het dak van de supermarkt. De brandweer maakte met een kettingzaag een gat in het dak om er zeker van te zijn dat er nergens meer iets smeult. "Dakdekkers waren bezig op het dak toen een vlam onder de isolatie schoot. Het piepschuim begon te branden en de winkel stond meteen vol rook", vertelt een medewerker van de Jumbo. "Iedereen is veilig de winkel uitgekomen. Al wilde een aantal klanten eerst nog afrekenen." Heel druk was het volgens de medewerker op dat moment niet in de winkel. "Het is nooit heel druk hier, we hebben een buurtfunctie."

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

"Vrijdag hadden we al een lekkage."

Volgens de medewerker is dit al de tweede keer pech in een week tijd. "Ze zijn heel het dak aan het vervangen. Vrijdag hadden we al een lekkage en nu dit. De winkel gaat vandaag niet meer open. We moeten straks eerst kijken wat we met al onze voorraad nog kunnen." De hoogwerker van Veghel die werd ingezet bij het bestrijden van het vuur had problemen. Daarom werd vanuit Eindhoven een nieuwe hoogwerker van de brandweer ingezet. Uitgerekend toen deze aankwam, werkte de Veghelse hoogwerker weer naar behoren.