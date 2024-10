Frans Kapteijns in de jaren 80, goedlachse verbeteraar van de wereld

Boswachter Frans Kapteijns staat het liefst met zijn laarzen in de Brabantse klei, zijn blik gericht op de bomen en wolken. In de jaren 80 was hij ook al zo'n liefhebber van groen, met levensgrote idealen en het hart op de juiste plaats. "Het waren topjaren voor mij, in de liefde en als verbeteraar van de wereld."

We maken een sprong terug in de tijd. Frans was 27, goedlachs, met lange haren en een volle baard. Een spijkerbroek met soulpijpen, sandalen eronder en op zijn jasje prijkte een button tegen de neutronenbom. Hij had een fiets met voorop een mandje met bloemen.

"Ik was verantwoordelijk voor het brood en de zuivel, van begin tot eind", vervolgt Frans. "Het graan voor het brood bestelden we in Amerika, want in die tijd was er in Nederland nog geen biologisch graan te krijgen. Dat graan ging op een schip en voer dan naar Frankrijk. "Wij tuften dan met een vrachtwagen naar Straatsburg, waar we die enorme berg op konden halen. We waren heel streng hoor, en controleerden altijd de boeken of ze niet stiekem niet-biologische granen erin hadden gestopt."

Biologische melk kwam van de koeien van een boer uit Udenhout. "Op een gegeven moment vroegen we hem of hij ook biologische yoghurt wilde maken. Helemaal nieuw was dat, maar hij wilde het graag proberen." Enthousiast ging de koeienboer aan de slag, en Frans was het proefkonijn. "Ik heb linksdraaiende bacteriën in de yoghurt gegeten, rechtsdraaiende en uiteindelijk draaiden ze in m'n maag ook", zegt hij lachend.

Een van de allergrootste demonstraties ooit in Nederland, in 1981 tegen kernwapens, Frans was erbij. Tussen vierhonderdduizend anderen voerde hij actie in Amsterdam. "We zouden een mars lopen, compleet met een spandoek, maar het was zo ontzettend druk dat er geen beweging in zat. Alleen de voorste stoet mensen ging vooruit. Wij stonden gewoon stil in de meute."