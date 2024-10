Cor lag uren met hersenbloeding op Jumbo-terrein, familie naar rechter

Vrachtwagenchauffeur Cor Hooijmans moest begin januari een lading lossen bij het distributiecentrum van Jumbo in Den Bosch. Op de losplaats, vlakbij zijn vrachtwagen, kreeg hij een hersenbloeding en zakte in elkaar. Cor lag uren op de grond voordat hij werd ontdekt. Hij overleed niet veel later in het ziekenhuis. Zijn familie stelt nu Jumbo en werkgever Simon Loos aansprakelijk voor zijn dood.

Cor werd gevonden door een collega. “Dat gebeurde omdat hij zich nog niet bij zijn volgende bestemming had gemeld. Dit bedrijf belde naar Simon Loos om te vragen waar hij bleef”, zegt Weehuizen. De collega die het dichtst in de buurt was, werd opgeroepen om te kijken waar Cor bleef. “Hij werd om half tien in de avond gevonden. Dat is bijna vier uur later. De grote vraag is: hoe is dit in godsnaam mogelijk?”

Hij meldde zich zaterdag 6 januari om tien voor zes in de middag bij de slagboom van het distributiecentrum. “Daarna had Cor zich met zijn vrachtbrief binnen moeten melden bij de balie, maar daar is hij nooit aangekomen”, zegt de advocaat van de familie, Jan Willem Weehuizen.

Cor was al sinds 1994 vrachtwagenchauffeur bij vervoerder Simon Loos. Hij reed meestal voor Albert Heijn en af en toe voor Jumbo. De 65-jarige Cor zou zoals vaker een lading lossen bij de Jumbo in Den Bosch.

Los daarvan vinden de familie en de advocaat dat Simon Loos zich weinig om de nabestaanden heeft bekommerd. “Er is nauwelijks iets van nazorg geweest. Simon Loos is een groot bedrijf. Het had op zijn minst voor hulpverlening of bijstand kunnen zorgen.” In plaats daarvan kreeg de weduwe van Cor drie maandsalarissen, terwijl hij er bijna dertig jaar had gewerkt. “Het is voor de familie een koude douche en komt vrij harteloos over.”

Zorgen voor een schadeloosstelling is het enige dat de advocaat voor de nabestaanden kan doen. “Het is een drama. De vrouw van Cor is er nog steeds niet overheen en dat gaat ook niet gebeuren. Er zitten nog steeds vijf hondjes op Cor te wachten die denken dat hij nog thuis komt.”

Een woordvoerder van Simon Loos laat na vragen van Omroep Brabant weten 'niet inhoudelijk in te gaan op de gestelde vragen' over deze zaak. Ook Jumbo is benaderd, maar heeft vooralsnog niet gereageerd.