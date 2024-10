Zoektocht naar het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van start

De jaarlijkse zoektocht naar het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje is weer geopend. Iedereen mag meedoen en kan zich vanaf maandag inschrijven. Deze editie zijn er zelfs twee nieuwe categorieën: het 'Lekkerste Brabantse Vegan Worstenbroodje' en het 'Meest Innovatieve Brabantse Worstenbroodje'. Kok en jurylid Danny Jansen legt het uit.

Anouk Lambregts Geschreven door

"Iedereen wordt blij van worstenbroodjes", vertelt Danny op de radio bij Omroep Brabant. "Als ik in Amsterdam kom, willen ze altijd worstenbroodjes. Daar mogen we wel trots op zijn." De inschrijvingen van de wedstrijd zijn maandag gestart, daarmee staat het leven van kok en jurylid Danny weer in het teken van de Brabantse lekkernij. Iedereen mag meedoen aan de wedstrijd: "van jong tot oud, en van amateur tot professional", laat Danny weten. Of je nou kok, bakker of slager bent, of heel graag thuis worstenbroodjes bakt, iedereen kan zich aanmelden om zijn of haar creaties te laten proeven tijdens de verschillende rondes van de wedstrijd.

"Het meest innovatieve worstenbroodje kan werkelijk van alles zijn."

Volgens Danny gaat er niets boven een vers en mals worstenbroodje. "Saucijzenbroodjes zijn ook heerlijk, maar zo'n worstenbroodje met 170 graden Celsius in de kern, dat is toch het lekkerste dat er is?" De kok zelf heeft al lang geen Brabantse broodjes meer gemaakt, hij haalt ze liever bij de lokale bakker. "Dan heb ik er super snel een, voor maar twee euro!" Dit jaar zijn er twee categorieën toegevoegd waarmee een prijs kan worden binnengesleept. "We moeten een beetje moderniseren", zegt Danny. Een daarvan is de prijs voor het 'Lekkerste Brabantse Vegan Worstenbroodje'. De tweede nieuwe categorie is 'Meest Innovatieve Brabantse Worstenbroodje'. Dat kan werkelijk van alles zijn, zolang je er maar een worstenbroodje uithaalt", vertelt Danny enthousiast.

"Lupine is een vergeten schat uit de regio."