Eigenaresse van winkel emotioneel na ramkraak: 'Net nu ik met pensioen ga'

De ravage is groot bij modewinkel Van Tilburg aan de Saksenweg in Ravenstein. Zaterdagnacht sloegen ramkrakers toe bij de winkel. Rond half drie reden de daders de zaak binnen met een auto. De daders gingen er vandoor met dure mannenkleding. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. "Alles van een eerdere ramkraak komt weer naar boven", vertelt eigenaresse Ria van Tilburg maandag.

Het komt volgens haar op een moment waarop alles toch al 'een wirwar is', want in maart sluit de winkel in Ravenstein definitief de deuren. Bij de ramkraak raakte niemand gewond, maar de ravage is enorm. De gevel van de winkel is volledig gesloopt en ook spullen in de winkel zijn kapot. Inmiddels is de ruit naast de ingang dichtgetimmerd met hout en binnen staan kapotte etalagepoppen.

De ramkraak heeft veel impact op eigenaresse Ria. "Ik denk dat het twintig jaar geleden is dat er ook een auto is binnengereden. We woonden toen nog boven de zaak en zijn daarna meteen verhuisd naar een boerderij in Huisseling. Het was traumatisch, zeker voor de kinderen. Ze belden me meteen nadat het zaterdag opnieuw raak was."

Volgens Ria hebben de ramkrakers doelgericht dure herenkleding meegenomen, vooral jassen en broeken. Maandagochtend was nog niet duidelijk hoe groot de totale schade is. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de ramkraak.