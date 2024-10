Een nest Aziatische Hoornaars zo groot als een volle vuilniszak

"Als hier niets aan gedaan wordt, hebben we volgend jaar een groot probleem", zegt Anton Staps terwijl hij wijst naar een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom op een rotonde in Kaatsheuvel. "Het nest is een meter hoog en tachtig centimeter breed en er kunnen zo'n 10.000 Aziatische hoornaars in zitten," stelt de imker. "Dit is een gigant waar we zelf eigenlijk ook bang van zijn."

"De koninginnen in het nest worden nu gevoed", legt Staps uit. "En dit is niet het enige nest, hier achter in de woonwijk hangt er ook een. Als je deze nesten nu niet weghaalt, kun je volgend jaar niet één, maar honderd nesten verwachten. Dat is niet alleen voor Kaatsheuvel, maar ook voor de Efteling een groot probleem. Het park wordt dan echt een snoepvijver voor de wespen."

Gevaarlijk beestje

De Aziatische hoornaar is een gevaarlijk beestje volgens de Imker. "Hij kan mierenzuur in je ogen spuiten. Daar word je tijdelijk blind van." De Aziatische hoornaar is een wespensoort die sinds een aantal jaren vooral in Zuid-Nederland wordt aangetroffen. De hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten.

Een Aziatische hoornaar zal niet zomaar aanvallen, alleen wanneer die zich bedreigd voelt. In een struik bij restaurant De Molen, ontdekt Anton er een paar. "Dit zijn twee werksters, die zijn 3,5 centimeter groot. De koningin is nog een centimeter groter, he. Dat is echt een gigant." Stap voor stap loopt de imker langs de struiken.

"Hier zijn laatst mensen aangevallen bij de fietsenstalling. Als je snelle bewegingen in hun buurt maakt, vallen ze je aan. Ze steken vijftig keer sterker dan een gewone wesp." Wanneer een hoornaar steekt, laat die een geurstof achter. Dat trekt andere hoornaars aan en die denken dat er een bedreiging voor het nest is. Voordat je het weet zitten er zo tientallen hoornaars achter je aan.

Bestrijding is ingewikkeld

De imker geeft aan meerdere keren contact te hebben gehad met de gemeente. "Maandagochtend is hier nog iemand van de facilitaire dienst komen kijken. Hij zei dat er een bestrijder uit Limburg moet komen om de nesten weg te halen. Het potje van de provincie schijnt leeg te zijn."

De gemeente Loon op Zand laat weten dat er tot nu toe vijf meldingen zijn binnengekomen uit de omgeving van de nesten. "Er wordt actief gezocht naar een gecertificeerde bestrijder die bereid is om het nest op een veilige manier te verwijderen. Echter, de financiële middelen voor deze verwijdering zijn uitgeput, waardoor de provincie geen opdrachten meer verstrekt."

Het verwijderen van zo'n groot nest is niet makkelijk en het gebruik van pesticiden is daarbij verboden. "Daarom moet het nest op een veilige manier, met een speciale stofzuiger, worden verwijderd. Vervolgens dient de inhoud te worden ingevroren", legt de gemeente uit. Of en wanneer dit gaat gebeuren kan de gemeente maandag niet zeggen. Ze hoopt hierover wel snel duidelijkheid te krijgen van een bedrijf dat het nest mogelijk zou kunnen verwijderen.