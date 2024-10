Ruud van Nistelrooij zou de opvolger van zichzelf kunnen worden bij United

Nu trainer Erik ten Hag is ontslagen bij voetbalgrootmacht Manchester United, speculeert de Engelse pers er lustig op los. Gareth Southgate, Xavi en Ruben Amorim worden genoemd als mogelijke opvolgers van de Nederlander. Maar ook Ruud van Nistelrooij, die maandag tijdelijk werd aangesteld, wordt gezien als een groot kanshebber om trainer te worden bij een van de rijkste, maar ook meest rumoerige clubs van de wereld.

Nadat de Engelse tabloids al maanden om het ontslag van de trainer schreeuwden, wordt er nu volop gespeculeerd over zijn opvolging. Volgens The Sun is Gareth Southgate, de voormalig bondscoach van het Engelse nationale team, een topkandidaat voor de functie. De krant noemt daarnaast Kieran McKenna, de huidige trainer van Ipswich Town, Xavi en Thomas Frank als mogelijke opvolgers.

De 54-jarige Ten Hag stond al langer onder druk vanwege tegenvallende resultaten. Manchester United speelde gelijk bij Fenerbahçe in de Europa League (1-1) en verloor zondag in de Premier League nog met 2-1 bij West Ham United. Het bleek de druppel.

The Daily Mail denkt aan een terugkeer van de Deen Ole Gunnar Solskjaer. Hij was al eerder trainer van The Red Devils, maar werd door Manchester in november 2021 de laan uit gestuurd.

The Mirror heeft een lijst opgesteld van negen mogelijke kandidaten. Ook in die lijst wordt Van Nistelrooij genoemd als permanente opvolger van Ten Hag. De Geffenaar was tot vorig jaar de hoofdcoach van PSV. In mei vorig jaar stapte hij op. Sinds deze zomer is hij asisstent-trainer bij Manchester United. En van 2001 tot 2006 speelde Van Nistelrooij zelf bij Manchester United. In 150 wedstrijden scoorde hij 95 keer.

Trainerskerkhof

Een zorg voor iedere coach die wordt aangesteld: de club wordt inmiddels gezien als een waar trainerskerkhof. Nadat Alex Ferguson in 2013 stopte - hij was 26 jaar lang de coach van de club - en met pensioen ging, kwam de ene na de andere trainer naar Manchester om snel weer te vertrekken. Na Ferguson werd David Moyes aangesteld, die werd na een jaar vervangen door Louis van Gaal. De Nederlander mocht van 2014 tot 2016 de scepter zwaaien over de club en werd twee dagen na het winnen van de FA Cup de laan uitgestuurd.

Van Gaal op zijn beurt werd opgevolgd door Jose Mourinho, die ook weer werd ontslagen, waarna de Deen Solskjaer het mocht proberen. Die werd na een tijdelijke vervanger in de zomer van 2022 opgevolgd door Ten Hag. En dus is de club nu op zoek naar de volgende (ex-)coach.