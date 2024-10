Van Nistelrooij nieuwe trainer van Manchester United na ontslag Ten Hag

Ruud van Nistelrooij wordt de nieuwe trainer van Manchester United. De huidige trainer, Erik ten Hag, is ontslagen vanwege de slechte resultaten.

De 54-jarige trainer stond al langer onder druk vanwege tegenvallende resultaten. Manchester United verloor zondag in de Premier League nog met 2-1 bij West Ham United en staat na negen speelronden op de veertiende plaats met 11 punten.

"We zijn Erik dankbaar voor alles wat hij in zijn tijd bij ons heeft gedaan en wensen hem het beste voor de toekomst", zo laat Manchester United maandag in een statement weten.

Van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij neemt de leiding over het team tijdelijk op zich, tot er een permanente nieuwe coach is gevonden.

De Geffernaar was tot vorig jaar de hoofdcoach van PSV. In mei vorig jaar stapte hij op, na tien jaar aan de Eindhovense club verbonden te zijn geweest. Sinds deze zomer is hij asisstent-trainer bij Manchester United.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Definitief: Ruud van Nistelrooij wordt assistent-trainer Manchester United

Van Nistelrooij blijft PSV'er na vertrek: 'Zal club altijd blijven steunen'