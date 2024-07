Definitief: Ruud van Nistelrooij wordt assistent-trainer Manchester United

Manchester United heeft de komst Ruud van Nistelrooij bevestigd. Samen met René Hake gaat de Geffenaar bij de Engelse topclub trainer Erik ten Hag assisteren.

Mitchell van der Gaag vertrekt. Hij heeft de ambitie om elders als hoofdcoach aan de slag te gaan. Hij was eerder trainer van NAC en FC Eindhoven.

Hake en Van Nistelrooij hebben tot de zomer van 2026 getekend bij Manchester United. Hake was tot voor kort trainer van Go Ahead Eagles. Van Nistelrooij zat na zijn vertrek als PSV-coach sinds vorig jaar zonder club.

Vorige maand schreef het AD dat hij na zijn vertrek bij PSV gesprekken voerde met meerdere clubs gesprekken over een functie als hoofdtrainer, maar in Manchester ook een prachtige uitdaging ziet in een andere rol.

Van Nistelrooij speelde van 2001 tot 2006 bij Machester United. In 150 wedstrijden scoorde hij 95 keer. Van Nistelrooij speelde onder trainer Sir Alex Ferguson samen met onder meer Ryan Giggs, Paul Scholes en David Beckham.

