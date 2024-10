Jongens (14 en 15) opgepakt voor plaatsen van explosief bij huis agent

De politie heeft maandagochtend in de Hoge Vucht in Breda-Noord twee verdachten aangehouden voor het plaatsen van een explosief bij een huis aan de Passendalestraat in Breda in september vorig jaar. Het gaat om twee jongens van 14 en 15 jaar. In het huis dat het doelwit was, woont een politieman met zijn gezin.

De politie heeft behalve de twee huizen waar de verdachten verbleven ook nog een derde woning doorzocht in de wijk Hoge Vucht. Hierbij hebben zij onder meer vuurwerk, een steekwapen, neppistool en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen. De woningen en de verdachten kwamen in beeld bij de politie na uitgebreid onderzoek, nadat eerder in juni al foto’s werden getoond in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Zwaar vuurwerk

Op de Passendalestraat werd in september vorig jaar zwaar vuurwerk tegen de gevel van een woning geplaatst. Even daarna klonk een enorme knal en glasgerinkel. De hele buurt schrok ervan wakker, terwijl twee weken daarvoor, op dinsdag 5 september, twee jongens op hetzelfde adres een steen door de ruit gooiden. Deze incidenten veroorzaakten veel maatschappelijke onrust in de wijk. Een Team Grootschalige Opsporing startte een diepgaand onderzoek naar deze misdrijven. Rechercheurs stelden een uitgebreid buurtonderzoek in. Ook vroeg de politie de kijkers van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht meerdere malen om tips. Daarbij werd ook een beloning uitgeloofd van 10.000 euro.