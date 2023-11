Aanslag met vuurwerk bij huis van agent: politie deelt de beelden

De politie heeft in Opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden gedeeld van twee aanslagen die in september zijn gepleegd bij het huis van een agent in Breda. Daders plakten een vuurwerkbom tegen het huis. Ook beelden van een derde vuurwerkaanslag bij een ander huis in Breda-Noord zijn te zien. Het heeft volgens de politie geleid tot veel onrust in de wijk.

Het huis van de agent en zijn gezin in de Passendalestraat was in september twee keer doelwit van een aanslag. De eerste keer was op 5 september. Camera's legden vast hoe twee mannen rond kwart voor elf 's avonds rondom het huis liepen. Een van hen klom over de schutting van de achtertuin. Hij kreeg een steen van de ander aangereikt en gooide die naar het huis. Daarna klonk een flinke klap. De man klom weer over het hek en rende weg.

Twee weken later, op 17 september, was het weer raak. De politieman en zijn gezin waren op dat moment niet thuis. Op beelden is te zien dat een man rond tien uur 's avonds iets aan het huis plakte. Een andere man stak het aan. Tien seconden later volgde een explosie. "De hele buurt schrok wakker. Het ging om een vuurwerkbom. Het glas lag meters ver in huis", zegt de politie. Of het hier gaat om de mannen die ook een steen door de ruit gooiden, is niet duidelijk.

Naast twee aanslagen in de Passendalestraat, was er ook was er een derde aanslag in de Turnhoutstraat op 24 oktober. Iemand op een scooter stopte vlak voor een huis, stak iets aan en gooide het in de voortuin. Na een lichtflits stond een deel van de tuin in brand. De bewoners kwamen meteen naar buiten en begonnen te blussen.

Dreigende sfeer in de buurt

Volgens de politie hebben de drie aanslag gezorgd voor veel onrust in de wijk. "We krijgen ook signalen dat er meer speelt", zegt de politie. Door een dreigende sfeer zouden niet alle bewoners willen of durven praten en aangifte doen.

De politie roept mensen die toch meer weten op om zich te melden. Ze heeft een speciaal team dat is gespecialiseerd in het voeren van vertrouwelijke gesprekken, om ervoor te zorgen dat mensen op een veilige manier iets kunnen delen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Volgens buurtbewoners was er al langer onrustig in de buurt waar de aanslagen zijn gepleegd