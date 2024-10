Voordeur opgeblazen met vuurwerkbom: politie deelt beelden

De politie heeft beelden gedeeld van een aanslag met een vuurwerkbom op een woning in Roosendaal. In de nacht van 17 op 18 augustus plaatste een man een explosief aan de voordeur van een woning aan de Desmijndijk. De ontploffing vernielde de deur volledig, de bewoonster kwam met de schrik vrij.

De splinters lagen tot bovenaan de trap. Ook in de woonkamer kwamen stukken voordeur terecht. De hal was een enorme ravage. Zelfs de ruit van een auto aan de overkant van de straat sneuvelt.

Dader onherkenbaar

Op beelden die de politie maandag in Bureau Brabant heeft gedeeld, is te zien hoe de dader de vuurwerkbom plaatst, aansteekt en dan hard wegrent. Omdat de dader met een masker en een capuchon zijn gezicht bedekte en doordat de enige beelden van de deurbel van het slachtoffer komen, is het voor de politie lastig om erachter te komen wie de dader is. Ook is er niets duidelijk over een mogelijk motief.

Ook het slachtoffer heeft geen idee waarom uitgerekend haar voordeur het moest vergelden. In Bureau Brabant zegt ze geen problemen te hebben en geen enkele reden te kunnen bedenken waarom iemand dit zou doen.

Sporenonderzoek

De politie heeft al uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning en hoopt via DNA-sporen de dader te kunnen achterhalen. Ondertussen roept de politie mensen met informatie op om zich te melden.