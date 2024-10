Ontsnapte wallaby komt recht op auto van Sylvia af: 'Hij keek me aan'

Ineens stond ze oog in oog met een, in haar woorden, 'enorme wallaby'. Sylvia uit Best is nog niet bekomen van de schrik. Ze zat achter het stuur. “Het was pikkedonker. Mijn vriendin die achterin zat zei dat er iets op ons afkwam. Ik dacht dat het een hond was, maar dan was het wel een hele grote hond.” Het ging om de wallaby die vorige week donderdag ontsnapte uit dierentuin BestZoo. Tot nu toe blijft het dier uit ieders handen.

Sylvia van der Donk was een avondje naar de bioscoop in Veghel geweest, samen met haar vriendinnen Patricia en Elles. Op de terugweg kwamen ze, op de Sonseweg in Best, ineens midden op de weg ‘iets’ tegen dat recht op ze afkwam. “Ik dacht nog aan Halloween. Of aan een hert. We kwamen dichterbij. Ik ben stil gaan staan en ik heb de waarschuwingslampen aangedaan. Mijn vriendin is gaan filmen.”

Het werd de vriendinnen snel duidelijk dat het om een wallaby ging. Sylvia was bang dat het beest op haar auto zou springen. “Hij kwam op ons af. Ik heb maar een Swiftje. Dan was mijn auto total loss geweest. En dan was dat beest gewond of dood. Je schrikt, want je verwacht zoiets niet.”

Sylvia ging stapvoets rijden en ze seinde met haar groot licht. “Ik hoopte dat-ie zo aan de kant zou gaan, maar hij ging stilzitten op de weg . Hij keek me aan. Ik ben ook stil gaan staan. Daarna ging-ie weer verder hupsen.”