Zo komen gewiekste minderjarigen toch aan vuurwerk

Tieners die tegen betaling willekeurige volwassenen op straat ronselen om vuurwerk te kunnen kopen. Het is een nieuwe trend in enclavedorp Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Sinds eind vorige maand mogen minderjarigen in België geen vuurwerk meer kopen zonder begeleiding. Vuurwerkhandelaren zien nu steeds vaker dat jongeren onder de 18 alsnog een gok wagen in het bijzijn van onbekende volwassenen.

Het dorp waar de landsgrenzen kriskras door elkaar lopen, kent het fenomeen goed. Vooral tijdens de vakantieperiodes is er een constante stroom van jongeren die alleen op pad zijn. Omroep Brabant-verslaggevers zijn amper tien minuten in het centrum of ze worden aangesproken door twee jongens van 15 en 16 jaar uit Den Bosch, met het verzoek om met hen mee naar binnen te gaan bij een vuurwerkwinkel. Vuurwerkhandelaren in Baarle-Hertog kijken hier nauwelijks van op. “Sinds de regels hier zijn verscherpt, zien we dit meerdere keren per dag. Wij controleren daarom streng op leeftijd via de identiteitsbewijzen,” aldus een eigenaar van een vuurwerkwinkel die anoniem wil blijven.

"Wij zijn als verkopers verantwoordelijk."

Tot 28 september mochten minderjarigen in België vanaf 16 jaar vuurwerk aankopen. Die leeftijdsgrens is nu opgetrokken naar 18 jaar voor alle categorieën vuurwerk. Zelfs licht vuurwerk zoals trektouwtjes en sterretjes mogen nu niet meer worden aangekocht door personen onder de 18 jaar. Bij de vuurwerkwinkel nemen ze daarom geen enkel risico: “Het probleem is dat als een minderjarige met vuurwerk gepakt wordt, wij als verkopers verantwoordelijk zijn. Dat is niet moeilijk te achterhalen door de politie, want onze bedrijfsnaam staat erop. We tonen dan via videobeelden aan dat wij het niet zijn geweest. Alle collega’s hier doen dat zo.”

Een van de vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog waar het al druk is met de verkoop (foto: Erik Peeters).

De jongens uit Den Bosch doen deze dinsdag hun uiterste best om voorbijgangers voor vijf euro over te halen mee naar de vuurwerkshop te gaan. Ze vangen meerdere keren bot, totdat ze uiteindelijk iemand bereid hebben gevonden om met hen mee te gaan. Toch komen ze even later weer met lege handen naar buiten. “We vertelden dat de man onze oom was, maar ze trapten er niet in. Gelukkig hebben we eerder vandaag met een ander stel al wat kunnen scoren,” aldus één van de jongens, terwijl hij de magere oogst in zijn tas laat zien.

"Het is moeilijk te controleren."

De eigenaar van de vuurwerkwinkel reageert: “Dat jongeren om de hoek een volwassene regelen om het vuurwerk voor hen te kopen, is voor ons heel moeilijk te controleren. Maar als we zien dat het buiten gebeurt, verkopen we het ook aan deze persoon niet. Helemaal uitsluiten kunnen we niet.” De gemeente Baarle-Nassau laat in een reactie weten dat ze de nieuwe manier waarop de jonge kopers te werk gaan nog niet kenden. Handhavers houden sowieso tijdens de vuurwerkverkoop een oogje in het zeil, benadrukt de woordvoerder. "We zijn niet bevoegd om op te treden in het Belgische Baarle-Hertog, waar het vuurwerk wordt verkocht." De gemeente Baarle-Hertog is ook om een reactie gevraagd, maar heeft niet gereageerd. De twee jongens keren weer huiswaarts, een ritje van 1,5 uur op de brommer. Wat knallertjes rijker, maar vijf euro weggegooid.

De magere oogst in de tas van de jongens (foto: Erik Peeters).