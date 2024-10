Langs de A59 staat een grote boortoren: hier is hij voor bedoeld

Aan de Graafsebaan in Heesch, vlakbij de A59, staat de komende tijd een grote boortoren. Er wordt namelijk gezocht naar aardwarmte. Daarmee kunnen huizen op een duurzame manier worden verwarmd.

Met de boortoren van 41 meter hoog wordt in de bodem gezocht naar aardlagen waar water makkelijk doorheen kan stromen. Hoe dieper je onder de grond gaat, hoe warmer het wordt. Op een diepte van twee tot drie kilometer kan het water al een temperatuur hebben van tussen de zeventig en honderd graden. Eerder is in Moerdijk ook al op deze manier naar aardwarmte gezocht.

Als een geschikte laag met water wordt gevonden, kan het warme water opgepompt worden. De warmte wordt dan uit het water gehaald en bijvoorbeeld gebruikt om huizen te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug de bodem in en wordt vanzelf weer warm om opnieuw gebruikt te worden.

Deze onderzoeksboring is alleen bedoeld om informatie te verzamelen. Aardwarmte winnen kan straks dus niet meteen. Het onderzoek duurt ongeveer negen weken. In januari wordt de toren opgeruimd en wordt het gebied in oorspronkelijke staat hersteld.

