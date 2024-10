420 euro boete voor bellen achter het stuur, politie speurt vanuit bus

In de strijd tegen verkeersafleiding heeft Leo dinsdagmorgen een dure les geleerd: een telefoontje achter het stuur kan je zomaar 420 euro kosten. Terwijl agenten vanuit een touringcar opletten, wordt het belang van verkeersveiligheid nog maar eens onderstreept: in 2023 alleen al zijn 120 mensen omgekomen door afleiding in het verkeer.

Leo was dinsdagmorgen 'de Sjaak', zoals hij het zelf zegt. "Normaal bel ik niet achter het stuur, maar ik werd gebeld door mijn vrouw omdat ik weet dat het niet goed gaat met mijn moeder," geeft hij toe. Dat hij toch opnam, kwam hem duur te staan: "420 euro, tja, daar kan ik in de kroeg een hoop voor doen," zegt hij schamper.

120 verkeersslachtoffers

Hoewel het voor hem nu een dure grap is, begrijpt Leo wel waarom dit soort controles nodig zijn: "Ik was aan het bellen, wat ook niet mag, maar er zijn genoeg mensen die spelletjes spelen of berichtjes sturen. Er gebeuren heel veel ongelukken door die telefoons."

In 2023 overleden al 120 mensen in het verkeer, en raakten nog veel meer mensen gewond. "In negentig procent van de ongelukken met dodelijke afloop speelde het gedrag van mensen een rol," zegt Tim Simons, ambassadeur verkeersveiligheid voor de regio West-Brabant. "Die afleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar vaak is er een telefoon bij betrokken."

Mobieltjes laag, agenten hoog

De hele dag zitten agenten in een touringcar uit het raam om de auto's in de gaten te houden. Om de bus rijden voertuigen met agenten om overtreders staande te houden, te beboeten en op hun gedrag aan te spreken.

"We hebben net iemand staande gehouden die zijn telefoon heel laag had," vertelt een woordvoerder van de politie. Het heeft dus voordelen dat de agenten nu hoger zitten: "Vanuit een gewone politieauto hadden we alleen kunnen zien dat hij naar beneden keek, maar vanuit de bus zien we daadwerkelijk de telefoon in zijn hand en kunnen we hem staande houden."

Samen de schouders eronder

Deze actie wordt georganiseerd door de politie, die daarbij hulp krijgt van de provincie Noord-Brabant, die de touringcars aan de agenten uitleent. "We willen het aantal verkeersslachtoffers in Brabant naar nul brengen, en dat moeten we samen doen," zegt Simons namens de provincie en de gemeentes in Brabant. "De gemeente en provincie zorgen ervoor dat de wegen veilig zijn en houden gedragscampagnes om automobilisten bewust te maken van de gevaren."

De politie zorgt voor het handhaven van de regels en gaat met de overtreders in gesprek over waarom het zo gevaarlijk is om achter het stuur te appen. Simons hoopt dat ook de hoogte van de boete bijdraagt aan het bewustzijn: "Dat mensen op verjaardagen zeggen: 'Zo, wat mij nu is overkomen', en zo indirect anderen aanzetten om ook twee keer na te denken voordat ze hun telefoon erbij pakken."