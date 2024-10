Brabantse ziekenhuizen scoren wisselend in financiële stresstest

De financiële situatie van de ziekenhuizen in Brabant ziet er heel verschillend uit. Zo scoort het Maasziekenhuis in Boxmeer een 2. Het Bravis in Bergen op Zoom een 8. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van accountantskantoor BDO. Daarin onderzoekt de accountant de financiële situatie van de ziekenhuissector. Hoewel de meeste Brabantse ziekenhuizen een voldoende halen, zijn ze er in 2023 wel op achteruit gegaan.

Het allerslechtst scoort het Maasziekenhuis Pantein. Dat ziekenhuis in Boxmeer krijgt slechts een 2 in het rapport. Een jaar eerder in 2022 was dat nog een 6. Van de 59 onderzochte ziekenhuizen in Nederland, staat het Maasziekenhuis op plek 55.

Ook het Bernhoven ziekenhuis in Oss en Uden doet het niet best. Het ziekenhuis gaat er weliswaar op vooruit, maar gaat slechts van een 4 naar een 5. Ook het Anna Ziekenhuis in Geldrop haalt een 5, in 2022 kreeg het een 6. Nog altijd minder dan het landelijke gemiddelde van een 5,5.

Weinig geld om te investeren

Voor Brabant is het gemiddelde hoger: een 6,6. Dat was in 2022 nog een 8,1. Volgens BDO kan de verslechtering voor een deel komen door aangepaste criteria. Zo wordt nu ook gekeken naar investerings- en financieringscapaciteit. En daar zit voor veel ziekenhuizen juist de pijn, stelt de accountant.

Want veel ziekenhuizen houden niet genoeg geld over om stijgende personeelskosten, verouderde gebouwen en noodzakelijke investeringen voor medische innovaties, digitalisering, vergroening en nieuwe gebouwen te betalen.

Op de kaart hieronder zie je hoe de Brabantse ziekenhuizen het in 2023 deden, vergeleken met een jaar ervoor. Op de 2e pagina zie je welke ziekenhuizen een voldoende of onvoldoende halen: