Provincie blijft lobbyen voor long COVID- en Q-koortscentrum in Bernhoven

Een eigen behandelcentrum voor mensen met long COVID en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het is al enige tijd een grote wens van de provincie, de Brabantse GGD'en, huisartsen en patiënten-belangengroepen. Het Rijk wil ook dat er zo'n centrum komt, maar liet onlangs het oog vallen op academische ziekenhuizen buiten Brabant. Toch blijft de provincie erbij: Brabant heeft een behandelcentrum hard nodig.

Lang werd er dan ook voor gelobbyd bij het Rijk, dat 27 miljoen euro beschikbaar stelde voor het optuigen van een behandelcentrum. Gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Gezondheid sprak onder meer met Kamerleden en de toenmalig minister van Volksgezondheid Pia Dijkstra over de noodzaak van een Brabants expertisecentrum voor long COVID en mensen die kampen met de gevolgen van Q-koorts.

Grote veestapel verergerde uitbraken

Want de provincie vindt het belangrijk dat er een behandelcentrum in Brabant komt. Juist omdat de uitbraken van corona en Q-koorts de provincie hard troffen. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het RIVM dat de slechte luchtkwaliteit in Brabant, veroorzaakt door de grote hoeveelheid vee in de provincie, daar een belangrijke rol in speelde.

Mensen in gebieden met slechte luchtkwaliteit, voornamelijk in het oosten van de provincie, kregen eerder en ernstigere klachten bij een besmetting met corona of Q-koorts. Veel patiënten met post-COVID of Q-koorts wonen dan ook in noordoost-Brabant.

Ziekenhuis in epicentrum

Het ziekenhuis Bernhoven in Uden ligt midden in het epicentrum van de Q-koortsepidemie. Ook aan het begin van de coronacrisis werd dit gebied het hardst getroffen. Volgens Brabantse huisartsen, GGD'en en groepen die zich inzetten voor belangen van patiënten is er dan ook geen twijfel over mogelijk dat het behandelcentrum in dit ziekenhuis moet komen.

"Patiënten moeten nu ver reizen naar academische ziekenhuizen, wat belastend is gezien hun vermoeidheid. Het openen van een behandelcentrum in Bernhoven is essentieel om zorg dichtbij huis te bieden en de kwaliteit van leven voor deze patiënten te verbeteren", vindt de gedeputeerde.

Provincie zet lobby door

Maar het Rijk denkt daar anders over. Dat wil dat een universitair ziekenhuis het behandelcentrum gaat inrichten. Brabant heeft zo'n ziekenhuis niet en komt daardoor dus niet in aanmerking voor een deel van de 27 miljoen. De academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht hebben al laten weten te willen beginnen met de behandeling van patiënten met long COVID.

Wat gaat de provincie doen om er tóch voor te zorgen dat het ziekenhuis in Uden een behandelcentrum krijgt? Dat wilden 50PLUS, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, de Partij voor de Dieren en Volt van gedeputeerde Boelema weten. Die laat in haar beantwoording op schriftelijke vragen weten dat de provincie nog niet opgeeft.

Momenteel onderzoeken de provincie en het ziekenhuis Bernhoven namelijk andere manieren om aan geld te komen. Ook wil Boelema op korte termijn in gesprek met de nieuwe minister van Volksgezondheid Fleur Agema (PVV). Samen met patiëntenorganisaties, Kamerleden en zorgverzekeraars zal de gedeputeerde aandacht blijven vragen voor de wens van een Brabants behandelcentrum.

