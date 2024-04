Arts wil 'nú' beginnen met longcovidkliniek: 'Het is nodig, we kunnen het'

Het steekt Wink de Boer, internist en maag-lever-darmspecialist van ziekenhuis Bernhoven in Uden, ongelofelijk hoe lang het duurt voor mensen met post-COVID de juiste zorg kunnen krijgen. Dit juist in onze provincie waar volgens hem de meeste patiënten zijn die langdurig last hebben van de gevolgen van corona. "In hemelsnaam: we willen, we kunnen en het is nodig", zegt hij daarom zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant over de komst van een speciaal centrum voor post-COVID-zorg bij 'zijn' ziekenhuis in Uden.

De knoop over waar zo'n zogenoemd expertisecentrum moet komen, moet volgens De Boer door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden doorgehakt. Maar hij en zijn collega's in Uden kunnen intussen niet wachten om te beginnen. "We staan te trappelen", geeft hij aan. "Ons plan ligt klaar. Het is een aanbod dat je niet kunt weigeren", zegt hij in de richting van minister Pia Dijkstra, die de beslissing uiteindelijk moet nemen. Zaterdag in het programma Kassa van BNNVARA gaf de minister aan dat het nu echt ging gebeuren: het expertisecentrum komt er, maar wanneer precies wilde ze nog niet zeggen. Enig schot in de zaak waar De Boer blij mee is, want tot nu toe voelt volgens hem niemand zich verantwoordelijk voor de post-COVID-patiënten. Alle krachten bundelen

"Het gaat om een multi-systeemziekte die alle organen aantast", legt hij uit. Precies de reden waarom er volgens hem een speciaal centrum voor de zorg aan deze patiënten moet komen. Een centrum waar alle specialisten hun krachten kunnen bundelen voor de beste zorg. Zodat patiënten niet langer van de ene arts naar de andere hoeven met de klachten die ze aan corona hebben overgehouden. Het enige wat hij en zijn collega's in Uden nog nodig hebben is een deel van de 27 miljoen euro die vanuit Den Haag is toegezegd voor de oprichting van long-COVID-klinieken en dus de definitieve toezegging dat ze in Uden kunnen starten. "Juist in Brabant zijn heel veel mensen sinds de eerste coronagolf ziek", geeft De Boer aan. "De levens van deze patiënten zijn kapot. We kunnen ze niet langer in de kou laten staan", benadrukt hij. Kijk hier het hele gesprek met Wink de Boer in KRAAK. terug: