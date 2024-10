'Grap met pepperspray loopt uit de hand', bewoner van flat naar ziekenhuis

Een bewoner van een appartementencomplex aan de Echternachlaan in Eindhoven is dinsdagavond met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere bewoners zijn ook onderzocht, maar zij hadden geen extra hulp nodig. Ze zijn vrijwel zeker in aanraking gekomen met een geur die was verspreid door een combinatie van een stinkbom en pepperspray, zo vermoedt een woordvoerder van de brandweer.

Mogelijk was er sprake van een uit de hand gelopen grap. De politie zou een dader in beeld hebben. Volgens een 112-correspondent gaat het verhaal dat een jongen van een jaar of twaalf met pepperspray had gespoten in de lift van het gebouw. Hij maakt deel uit van een groepje pubers dat in het appartementencomplex woont.

De brandweer werd rond zes uur gealarmeerd voor een vreemde geur die in het gebouw was geroken. Direct werden ook ambulances ingezet en de politie ging eveneens poolshoogte nemen. Agenten hebben verschillende personen gecontroleerd, maar voor zover bekend is niemand aangehouden.

De massale inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks uit de wijk. Op straat verzamelde zich niet alleen mensen die tijdelijk hun appartement niet in konden, maar ook nieuwsgierigen. Tegen halfacht werd het portiek vrijgegeven nadat de brandweer de lift had laten luchten. Vervolgens kon de brandweer vertrekken, want 'de situatie kon stabiel worden achtergelaten', zo vertelde een woordvoerder.