Apotheken houden de deuren dicht: staking voor hoger loon

Het grootste gedeelte van de apotheken in de provincie blijft donderdag dicht. Apothekersassistenten staken dan voor een hoger loon. Momenteel verlopen de onderhandelingen voor een nieuwe CAO stroef. De vakbonden zagen daarom reden om een staking aan te kondigen. Een aantal apotheken blijft wel open, zodat in geval van nood medicijnen verkrijgbaar blijven.

De staking in Brabant volgt op eerdere stakingen in andere provincies afgelopen zomer. Toen legden zo'n tweeduizend apotheekmedewerkers het werk neer. Binnenkort is er ook een landelijke staking, op 12 november.

Loonsverhoging

Al maanden liggen vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar overhoop over een nieuwe CAO. De vakbonden en het apotheekpersoneel eisen een loonsverhoging van zes procent en een minimumloon van zestien euro. In augustus stelden de vakbonden daarover een ultimatum aan de werkgevers. Die gaven daar geen gehoor aan.

Een aantal apotheken gaat donderdag wel (mogelijk op aangepaste tijden) open, zodat mensen in nood die medicijnen nodig hebben, deze kunnen krijgen. Ook in Noord-Limburg en Zeeland wordt donderdag gestaakt.

