Huis brandt af als bewoners op vakantie zijn: tweede brand in korte tijd

Voor de tweede keer in drie weken tijd is een stel uit Oss getroffen door een brand. Begin deze maand liep hun cafetaria aan de Berghemseweg in Oss veel rookschade op toen er in de woning boven hun zaak brand uitbrak. Deze dinsdagavond werden ze nog zwaarder gedupeerd: hun huis aan de Heidelaan is vrijwel geheel verwoest door brand.

De vader van de bewoonster van het grotendeels uit hout opgetrokken huis, had eerder op de avond een verontrustend telefoontje van haar gekregen. Ze was door iemand gebeld die vertelde dat haar woning in brand stond. De vrouw kreeg die onheilstijding toen ze volgens haar vader op het vliegveld in een Turkse plaats klaar stond voor de terugvlucht na hun vakantie. Het vuur in hun huis was tegen halfnegen door nog onbekende oorzaak uitgebroken. Direct werd duidelijk dat het om een uitslaande brand ging. Binnen een half uur werd al opgeschaald naar grote brand. Om tien voor tien werd een NL-Alert verstuurd: "De rook blijft zich ontwikkelen. Zet uw ventilatie uit en sluit ramen en deuren.” Brabant Alert had rond kwart over negen een vergelijkbare waarschuwing gedeeld. De brandweer was met zeker vijf wagens uitgerukt. Desondanks kan het huis aan de Heidelaan zo goed als verloren worden beschouwd.

De vlammen waren hevig (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).