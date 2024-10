112-nieuws: truck rijdt tunnel kapot • auto's afgevoerd na ongeluk

21.05

Rond vijf voor halfnegen gisteravond is er brand uitgebroken in een huis aan de Heidelaan in Oss. Het gaat om een uitslaande brand. Het vuur en de rook wordt met zeker vijf wagens bestreden, waaronder drie tankautospuiten. Tegen kwart over negen werd opgeschaald naar grote brand.

In de woning was op het moment dat de brand uitbrak niemand aanwezig. Volgens de vader van de bewoners, stonden zij op het vliegveld in Turkije. Ze stonden op het punt om terug te komen van een korte vakantie. Het was volgens de man de tweede keer in korte tijd dat het stel getroffen werd door een brand.