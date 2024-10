Mist speelt Eindhoven Airport parten: vluchten lopen vertraging op

Verschillende vluchten vanaf Eindhoven Airport hebben woensdagmorgen vertraging opgelopen. De oorzaak was de mist. Hierdoor kan het gebeuren dat er ook vluchten geannuleerd moeten worden, zo meldt Eindhoven Airport. Dit is niet nodig geweest.

Mensen die rond tien uur het vliegtuig naar het Spaanse Alicante hadden willen nemen, moesten tot kwart over elf geduld hebben.

Reizigers met de bestemming Tirana, de hoofdstad van Albanië, moesten drie kwartier wachten. Hun vlucht zou om tien over halfelf vertrekken. De vlucht naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest liep een vertraging van ruim een uur op.

Het gebeurt vaker dan bij sommige andere vliegvelden dat er op Eindhoven Airport problemen zijn als gevolg van mist. Dat komt, omdat daar de eisen om te landen en op te stijgen strenger zijn. Er is beterschap in zicht: Eindhoven Airport krijgt volgend jaar nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

